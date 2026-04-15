Firmenjubiläum: Kälte Klima Grässlin in Eimeldingen hat Grund zum Feiern

Die in den vergangenen Jahren stark gewachsene und prosperierende Firma im Eimeldinger Gewerbegebiet Reutacker kann im Jubiläumsjahr auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken. Hans Grässlin hat das Unternehmen zusammen mit seiner Frau Doris in Egringen gegründet und sukzessive ausgebaut. Inzwischen leiten die beiden Söhne Frank und Jochen Grässlin in zweiter Generation als geschäftsführende Gesellschafter die Firma.

Wenn es zwischen Freiburg Nord und Waldshut um Kältetechnik in Industriebetrieben und Lebensmittelmärkten geht und wenn in Büros, Serverräumen, Hotels, Arztpraxen oder Privathäusern Klimaanlagen benötigt werden, dann ist Kälte Klima Grässlin eine gefragte Adresse. Die beiden Firmeninhaber und Geschäftsführer Frank und Jochen Grässlin bezeichnen die Auftragslage ihres in Südbaden zweitgrößten Fachbetriebs in dieser Branche als „sehr gut“.

Das Unternehmen hat sich aus kleinsten Anfängen zu einem erfolgreichen mittelständischen Unternehmen entwickelt, das inzwischen zum deutschlandweit drittgrößten Vertriebspartner für Mitsubishi-Electric avanciert ist, wie die beiden Firmenchefs feststellen. Angefangen hatte alles im Elternhaus von Hans Grässlin, der Mitte der 1970er-Jahre als ambitionierter Elektromeister die Chance für die Gründung einer eigenen Firma erkannt hatte.

Schritt in Selbstständigkeit

Mit Mut und Können wagte er am 15. März 1976 den Schritt in die Selbstständigkeit, nachdem der Elektromeister und Firmengründer zusätzlich den Beruf Kälteanlagenbauer erlernt und auch die Meisterprüfung im Kälte- und Klimahandwerk absolviert hatte. In den Anfängen diente der ausgebaute Keller als Betriebsraum, während in drei Garagen das Material gelagert wurde. Und Doris Grässlin hatte im Kinderzimmer das Büro eingerichtet. Firma und Mitarbeiterzahl wuchsen stetig, weshalb ans Haus eine Werkstatt angebaut wurde.

„Es ging stetig nach oben“, stellt Hans Grässlin rückblickend fest. Als er den Betrieb 2007 von Egringen nach Eimeldingen in einen Neubau verlegte, zählte die Firma rund 25 Mitarbeiter. Und stolz ist der Firmengründer, der auch viele Jahre Vorstandsmitglied im Berufsverband Kälte-Klimatechnik der Landesinnung Baden-Württemberg war, dass seine beiden Söhne in seine Fußstapfen getreten sind. Sie übernahmen 2013 den Betrieb, bauten ihn weiter aus und setzten die Erfolgsgeschichte fort.

Frank Grässlin (56) ist gelernter Klimamechatroniker und studierter Diplom-Ingenieur in Kälte- und Klimatechnik, während Jochen Grässlin (52) nicht nur Klimamechatronikermeister ist, sondern nach einem zweijährigen Studium auch Staatlich geprüfter Kälte-Klimasystemtechniker.

Nächste Generation bereit

Mit Marco Grässlin, Sohn von Frank Grässlin, steht die nächste Generation bereit. Der 24-Jährige hat jüngst sein Duales Studium im Fachbereich Kälte, Klima- und Umwelttechnik erfolgreich abgeschlossen und ist im Familienunternehmen tätig. Der Fachbetrieb, der viel Wert auf Service legt, plant, baut, montiert und wartet Klima- und Kälteanlagen.

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Dass der Kälte-Klima-Fachbetrieb, bei dem die Ausbildung von Nachwuchskräften ein wichtiger Faktor ist, stark expandiert hat, lässt sich auch daran ablesen, dass das Firmendomizil im Eimeldinger Gewerbegebiet im vergangenen Jahr mit einer kompletten Aufstockung erweitert werden musste.

Das Jubiläum zum 50. Geburtstag wird das Unternehmen mit Mitarbeitern, Kunden, Lieferanten und Geschäftspartnern feiern.