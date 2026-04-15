Firmenjubiläum: Kälte Klima Grässlin in Eimeldingen hat Grund zum Feiern

Das Eimeldinger Familienunternehmen für nachhaltige und energieeffiziente Kälte- und Klimatechnik, Kälte Klima Grässlin, mit 52 Mitarbeitern ist 50 Jahre alt.
Die in den vergangenen Jahren stark gewachsene und prosperierende Firma im Eimeldinger Gewerbegebiet Reutacker kann im Jubiläumsjahr auf eine Erfolgsgeschichte zurückblicken. Hans Grässlin hat das Unternehmen zusammen mit seiner Frau Doris in Egringen gegründet und sukzessive ausgebaut. Inzwischen leiten die beiden Söhne Frank und Jochen Grässlin in zweiter Generation als geschäftsführende Gesellschafter die Firma.