Firmenjubiläum in Lörrach: Großvater Lohmüller legte Grundstein

Mit einem Jubiläumsfest und einem Tag der offenen Werkstätten feierte dieser Tage der größte Raumausstatter der Region Lohmüller Licht & Wohnen seinen 100. Geburtstag.
Im Mittelpunkt stand zum Auftakt ein Empfang in den Geschäftsräumen an der Tumringer Straße wo sich Mitarbeiter, Geschäftskunden, Vertreter der Handwerkskammer, Freiburg, der Sattler-und Raumausstatter-Innung, der Stadt Lörrach sowie Freunde und Bekannte ein Stelldichein gaben. Mit dabei am Jubiläumsabend war auch Wolfgang Lohmüller, der bis zur Übernahme von Raumausstattermeister Bernd Ruch im Jahr 2011 als Eigentümer den Betrieb führte.