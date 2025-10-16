Firmenjubiläum in Lörrach: Großvater Lohmüller legte Grundstein

Mit einem Jubiläumsfest und einem Tag der offenen Werkstätten feierte dieser Tage der größte Raumausstatter der Region Lohmüller Licht & Wohnen seinen 100. Geburtstag.

Im Mittelpunkt stand zum Auftakt ein Empfang in den Geschäftsräumen an der Tumringer Straße wo sich Mitarbeiter, Geschäftskunden, Vertreter der Handwerkskammer, Freiburg, der Sattler-und Raumausstatter-Innung, der Stadt Lörrach sowie Freunde und Bekannte ein Stelldichein gaben. Mit dabei am Jubiläumsabend war auch Wolfgang Lohmüller, der bis zur Übernahme von Raumausstattermeister Bernd Ruch im Jahr 2011 als Eigentümer den Betrieb führte.

Sattler- und Polsterarbeiten waren der Beginn Er skizzierte in seiner Rede die erfolgreiche Firmengeschichte von den Anfängen vor 100 Jahren bis zum Jahr 2011 und bezog sich dabei auch auf die ursprünglichen Sattler-und Polsterarbeiten im damaligen Unternehmen seines Großvaters Karl Lohmüller. Diese seien sehr eng mit den damaligen Brauereien und deren Fuhrwerken verbunden gewesen. Nachdem er selbst von seinen Eltern im Jahr 1983 das Geschäft übernahm, habe er dann auch Lampen in sein Portfolio aufgenommen, sagte Wolfgang Lohmüller. „Wir verkauften schon damals Leuchten mit gleicher Beratung und Intensität, wie wir Gardinenstoff verkauften.“

Dass sich diese Begeisterung bis heute fortgesetzt hat und mittlerweile eines der attraktivsten Möbel, Lampen und Einrichtungshäuser in Südbaden entstehen konnte, bemerkte auch Bernd Ruch, der mit seiner Tochter Vanessa mittlerweile das 27 Mitarbeiter umfassende Team des Unternehmens führt. Gleichzeitig wies er auf die immense Innovationskraft seines Hauses hin, das neuerdings auch ein „Schramm-Bettenstudio“ enthält in dem die Besucher des Jubiläumsabends erstmals auch Probeliegen konnten.

Ein neues „Occhio-Studio“ das mit seinem Shop-in-Shop-Konzept die Erkundung aller Modelle, Oberflächen und Farben ermöglicht, zählt darüber hinaus zu den neuesten Errungenschaften von Lohmüller Licht & Wohnen.

Ehrenurkunde der Handwerkskammer

Mit Dank und Anerkennung für die geleistete vorbildliche Unternehmensführung im Handwerk bedankte sich die Handwerkskammer Freiburg beim erfolgreichen Lörracher Unternehmen. Die entsprechenden Gruß-und Dankesworte richtete Horst Wagner von der Handwerkskammer Freiburg an die Unternehmensführung und überreichte eine Ehrenurkunde. Er freute sich darüber, dass Lohmüller Licht & Wohnen eine ganz besondere Strahlkraft im südbadischen Handwerk ausübt und über 100 Jahre hinweg eindrucksvoll unter Beweis stellen konnte, dass Gestalten auch Lebensqualität für die Menschen bedeute.

Werkstätten öffneten ihre Türen

Ein weiteres Glanzlicht des Firmenjubiläums war am Samstag der Tag der offenen Werkstätten, als sich die verschiedenen Fachbereiche des Unternehmens und ihre Mitarbeiter bei der Arbeit über die Schultern blicken ließen.