Firmenjubiläum in Inzlingen: Piram Stahl- und Metallbau feiert 60-jähriges Bestehen

Mit zwei Tagen der offenen Tür hat die Firma Piram Stahl-und Metallbau in Inzlingen ihr 60-jähriges Bestehen gefeiert.
Neben Einblicken ins Unternehmen gab es ein buntes Rahmenprogramm.. Der festliche Anlass in den Hallen der Firma Piram an der Schlossstraße sorgte weit über die Grenzen der Wasserschlossgemeinde für Aufmerksamkeit und Interesse. Der Publikumszuspruch am Samstag und Sonntag war entsprechend groß, als das Stahl-und Metallbauunternehmen seine Pforten für Bürger, Kunden und Vertreter anderer Unternehmen öffnete.