Firmenjubiläum in Inzlingen: Piram Stahl- und Metallbau feiert 60-jähriges Bestehen

Neben Einblicken ins Unternehmen gab es ein buntes Rahmenprogramm.. Der festliche Anlass in den Hallen der Firma Piram an der Schlossstraße sorgte weit über die Grenzen der Wasserschlossgemeinde für Aufmerksamkeit und Interesse. Der Publikumszuspruch am Samstag und Sonntag war entsprechend groß, als das Stahl-und Metallbauunternehmen seine Pforten für Bürger, Kunden und Vertreter anderer Unternehmen öffnete.

Betriebsbesichtigungen Sie alle hatten Gelegenheit, den Betrieb zu besichtigen. Außerdem bestand die Möglichkeit, praktische Vorführungen am und mit dem umfangreichen Maschinenpark hautnah mitzuerleben. So auch an einem Laserschweißroboter, an CNC-Blechbearbeitungsmaschinen oder an hochmodernen Wasserstrahlschneidemaschinen.

Klimaschutz ist wichtig

Thomas Früh – neben Pascal Früh und Michael Piram einer der drei Geschäftsführer – bekräftigt, dass man das Unternehmen zusehends mehr auch in Hinblick auf den Klimaschutz ausrichtet. Die neue Photovoltaikanlage auf dem Dach des Firmensitzes sowie die eigene Herstellung von Stickstoff für das Laserschweißen, um künftig unnötige Transporte zu vermeiden, seien dafür ein deutlicher Beweis.

Zwei Spendenschecks

Das große soziale Engagement stellte Piram am Tag der offenen Tür am Samstag unter Beweis, als die Geschäftsleitung gleich zwei Schecks über insgesamt 2000 Euro an Bürgermeister Marco Muchenberger überreichte. Das Unternehmen unterstützt damit eine Baumpflanzaktion in Inzlingen (1500 Euro; weitere 500 Euro fließen dem Schlossverein für die Sanierung des Planetenwegs zu. Dieser bei Spaziergängern beliebte Themenpfad war bereits im Vorfeld des Jubiläums vom Schlossverein und mit Hilfe der Firma Piram saniert worden.

Musik mit „Blechfieber“

Das umfangreiche kulinarische Angebot an den beiden Jubiläumstagen wie auch das Frühschoppenkonzert mit der Formation „Blechfieber“ am Sonntag sorgten für Lob und Anerkennung bei den vielen Besuchern. Der Kuchenverkauf für die Buttenbergschule in Inzlingen wurde ebenfalls gerne angenommen.