„Time to be thankful (Zeit, dankbar zu sein) – 50 Jahre Siepenkothen“, so lautete das Motto zum 50-jährigen Firmenjubiläum der Siepenkothen GmbH aus Egenhausen.

Der Festakt, den die Firma in Altensteig-Überberg für Kunden, Mitarbeiter, Geschäftspartner und Lieferanten ausrichtete, bot ein buntes Programm begleitet durch eine italienische Band und ein leckeres Buffet.

Nach der Gründung der Firma im Jahr 1974 durch Willi Siepenkothen, vertrieb die Firma Haarpflegeprodukte der Firmen Spring und Interkur. Nun spezialisiert sich die Siepenkothen GmbH bereits seit 2002 auf Haarpflegeprodukte der italienischen Marken Previa und pH und vertreibt diese sehr erfolgreich an Friseure und Stylisten in Deutschland, Österreich und der Schweiz. Um das Sortiment abzurunden, bietet Siepenkothen zudem eine Auswahl an Salonzubehör und Seminare im eigenen Schulungsraum an.

„Wir sind nicht nur stolz auf 50 Jahre Firmenbestehen“

In seiner Rede gab Geschäftsführer Stefan Siepenkothen einen Einblick in die vergangenen 50 Jahre und betonte: „Wir sind nicht nur stolz auf 50 Jahre Firmenbestehen, sondern aus tiefstem Herzen dankbar. Dankbar für das Werk, das mein Vater 1974 voller Kraft, Mut und Gottvertrauen begonnen hat und das wir nun fortführen und weiter ausbauen dürfen.“ Besonderen Dank drückte er auch seinem Team und der anwesenden 86-jährigen Gründerehefrau Erne Siepenkothen aus, die gemeinsam mit Willi Siepenkothen die Grundsteine der heutigen Firma gelegt hatte.

Als Vertreter der Industrie- und Handelskammer Nordschwarzwald ehrte Edelbert Dorner Gaby Schlumberger (Egenhausen) für 25 Jahre, Robert Berger (Stuttgart) für zehn Jahre und Claudia Siepenkothen (Egenhausen) für 20 Jahre Betriebszugehörigkeit. Worte der Friseurinnung Freudenstadt richtete die neu ernannte Innungsmeisterin Sandra Kantorcyk an die Gäste und betonte, dass die Siepenkothen GmbH als treuer Partner der Friseure in der Region nicht mehr wegzudenken sei.

Gruppe Friseurkunden aus Bayern überrascht mit Scottish Drums

Als Botschafter der weltweiten Evangelischen Allianz an den Vereinten Nationen in Genf entführte Gaetan Roy mit seinen Bildern ins weit entfernte Nepal und gab einen Einblick in das Kinderhilfsprojekt „Hilfe für Nepal“, das Stefan Siepenkothen 2007 gründete und bis heute mit seinem Unternehmen unterstützt.

Im Anschluss überraschte eine Gruppe Friseurkunden aus Bayern mit ihren Scottish Drums und sorgte für eine ausgelassene Stimmung. Um den Abend abzurunden, verblüffte Zauberer Felix Fischer mit seiner Kunst und sorgte für eine großartige Unterhaltung.