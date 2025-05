Es riecht nach frischem Holz, moderne Maschinen verrichten präzise ihre Arbeit – ein stimmiges Bild von Tradition und Fortschritt. Seit fast 100 Jahren ist das Familienunternehmen fest in Oberbaldingen verwurzelt und richtet den Blick dennoch konsequent nach vorn.

Bürgermeister Jonathan Berggötz und Ortsvorsteher Pascal Wölfle wollten sich selbst ein Bild machen und fanden bei ihrem Besuch weit mehr als ein modernes Unternehmen für Verpackungslösungen. Sie trafen auf eine Familie, die gemeinsam an der Zukunft arbeitet. Auf Mitarbeitende, die ihren Betrieb kennen und mittragen. Und auf ein Unternehmen, das beweist, wie sehr Innovationskraft aus regionaler Verwurzelung entstehen kann.

1926 legte Jakob Kleinhans mit einer kleinen Holzverarbeitung den Grundstein. Heute führen sein Enkel Gerd und Urenkel Maximilian das Unternehmen in vierter Generation – mit Verantwortung, Innovationsgeist und einer tiefen Verbundenheit zur Heimat.

Aus dem einstigen kleinen Holzverarbeitungsbetrieb ist ein hochspezialisierter Anbieter für Industrie- und Exportverpackungen geworden und hat sich in den letzten Jahren stark modernisiert. Neue Produktionsräume, moderne Bürowelten, Digitalisierung und energieautarke Prozesse sprechen eine klare Sprache: Die Firma ist auf Zukunftskurs.

Maßgeschneiderte

Neben maßgeschneiderten Industrie- und Exportverpackungen bietet Kleinhans Verpackungslösungen für Gefahrgut, Sonderpaletten, einen Packaging Service und die Begleitung von Produktionsverlagerungen an. Die Produkte und Dienstleistungen sind auf die speziellen Anforderungen verschiedenster Transportwege wie Luft-, See- oder Landfracht ausgelegt und erfüllen internationale Standards.

Eigene Montage-App

Endkunden weltweit schätzen die Qualität, Flexibilität und Zuverlässigkeit des mittelständischen Betriebs. Besonders beeindruckt zeigten sich die kommunalen Vertreter vom Innovationswillen der Firma. Der Maschinenpark ist modern, die Prozesse digitalisiert, und der nächste Schritt steht schon an: eine eigene Montage-App, ein Webshop mit Plattformcharakter, neue Trackinglösungen zur weltweiten Lieferüberwachung – alles aus Oberbaldingen, alles mit Blick nach vorn.

Gleichzeitig bleibt das Unternehmen familiär mit engagierten und qualifizierten Mitarbeitenden, die teilweise schon Jahrzehnte dabei sind. Entscheidungen werden gemeinsam getroffen, Verantwortung generationsübergreifend getragen.

Arbeitsplätze schaffen

„Für uns geht es nicht nur um Wachstum, sondern um Gestaltung“, erklärt Maximilian Kleinhans entschlossen. „Es geht um unsere Mitarbeitenden, um die Region, um die nächsten Generationen. Wir möchten Arbeitsplätze schaffen und Verantwortung übernehmen – nicht nur als Unternehmen, sondern gemeinsam mit allen, die hier leben und arbeiten. Wirtschaft, Politik und Gesellschaft – wir müssen alle an einem Strang ziehen, um die Zukunft zu gestalten.“

Produktion energieautark

Auch deshalb produziert die Firma heute vollständig energieautark – ein Zeichen für Nachhaltigkeit, das Gerd Kleinhans besonders wichtig ist. In Zeiten von Klimakrise und steigenden Energiekosten zeigt Kleinhans, was unternehmerische Verantwortung im besten Sinne bedeutet. „Hier in Oberbaldingen wird sichtbar, welches Potenzial in einem traditionsreichen Familienbetrieb steckt, der mutig in die Zukunft investiert“, sagte Ortsvorsteher Pascal Wölfle beim Rundgang durch die Produktion.

Bürgermeister beeindruckt

„Es ist beeindruckend zu sehen, wie nachhaltig und gleichzeitig innovativ hier gearbeitet wird. Die Stadt Bad Dürrheim kann stolz sein, ein so zukunftsorientiertes Unternehmen in ihren Reihen zu haben“, so Bürgermeister Jonathan Berggötz, und: „Hier erfahren wir, wo Unterstützung gebraucht wird und welche Chancen in unserer heimischen Wirtschaft stecken.“

Potenzial gibt es hier reichlich: Für neue Arbeits- und Ausbildungsplätze. Für zukunftsweisende Technologien. Und für ein Familienunternehmen, das seit fast einem Jahrhundert zeigt, dass Heimat der beste Ort sein kann, um groß zu denken.