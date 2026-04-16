Firmen im Zollernalbkreis: „Eine aus dem Takt geratene Wirtschaft wird auch uns treffen“

Die IHK Reutlingen sieht eine leicht verbesserte Situation der Unternehmen im Zollernalbkreis. Die Folgen des Iran-Kriegs sind jedoch noch nicht absehbar. Ein Stimmungsbild.
Trotz der weiterhin schwierigen Weltlage hellen sich die Aussichten der Unternehmen im Kammerbezirk der IHK Reutlingen ganz leicht auf. Das sagt IHK-Vizepräsident Joachim Link beim Pressegespräch zur wirtschaftlichen Lage im Zollernalbkreis. Anlass für diese Einschätzung habe die jüngste Konjunkturumfrage der IHK Reutlingen gegeben, zu deren Einzugsgebiet auch der Zollernalbkreis gehört. Der Konjunkturklimaindex (Stimmungsindikator der Wirtschaft) liege derzeit bei 104 Punkten. Damit, erläutert Link weiter, schätzen zum ersten Mal seit dem Frühsommer 2024 wieder mehr Unternehmen ihre Lage positiv als negativ ein. Zwar seien die Daten für die Umfrage vor dem Angriff der USA und Israel auf den Iran erhoben worden, trotzdem seien die Ergebnisse „für uns weiter höchst relevant“.