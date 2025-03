Geschäft in Burladingen Lebensmittel statt Leerstand

In den Räumen des ehemaligen Discounters NKD, mitten im Burladinger Stadtkern an der Hauptstraße 31, gibt es jetzt ein neues Lebensmittelgeschäft. Eine junge, aus dem Irak stammende Familie, hat den Schritt in die Selbstständigkeit gewagt.