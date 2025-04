Firmen aus dem Kreis Freudenstadt reagieren: Diese Auswirkungen haben Donald Trumps Zoll-Entscheidung

1 Bosch Rexroth in Horb hat mehrere Standorte in den USA und auch der Einzelhandel ist für das Unternehmen dort wichtig. Doch wie stark sind sie von den neuen US-Zöllen betroffen? Foto: Elena Baur

Das von Präsident Trump geschnürte Zollpaket könnte auch Firmen in der Region hart treffen. Auf Importe aus der EU sollen künftig pauschal Zölle in Höhe von 20 Prozent erhoben werden, auf importierte Autos sogar 25 Prozent.









Link kopiert



Die Wirtschaftslage in Deutschland spitzt sich weiter zu. Zu Inflation, verhaltenen Investitionen und Personalmangel kommen nun auch Strafzölle aus den USA hinzu. Deutschland trifft das Zollpaket von US-Präsident Donald Trump hart. Als EU-Mitgliedsstaat werden auf deutsche Exporte in die USA künftig Zölle in Höhe von 20 Prozent fällig. Zum Vergleich: Bei Nicht-EU-Staaten wie Großbritannien sind es zehn Prozent.