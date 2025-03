Firma Wolf in Freudenstadt: Erfahrungsaustausch auf Augenhöhe

1 Geschäftsführer Ernst Wolf analysiert mit den Besuchern in der Expertenrunde am Nachmittag die Umsetzung von Handarbeitsplätzen in Wolf-Maschinen. Foto: Wolf Produktionssysteme

Mehr 80 Fachleute aus Industrie und Wissenschaft kamen beim Unternehmen Wolf Produktionssysteme zusammen, um sich beim zweiten Expertentreff intensiv zum Thema „Mensch und Maschine in der Automatisierung“ auszutauschen.









Ziel der Veranstaltung war es, einen Raum zu schaffen, in dem gegenseitiger Austausch und Kooperation im Mittelpunkt stehen. Denn: „Es braucht Zusammenarbeit und Partnerschaften, wenn wir in Deutschland auch in Zukunft erfolgreich sein wollen“, betonte Ernst Wolf, Geschäftsführer des Unternehmens, in seiner Begrüßung.