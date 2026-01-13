Firma von Elon Musk: Lufthansa setzt künftig auf Internet über Starlink

1 Die neue Lufthansa-Kabine wird bald mit Starlink-Internet ausgerüstet. Foto: Peter Kneffel/dpa Streaming und Cloud-Arbeit auch über den Wolken: Lufthansa setzt auf Starlink und verspricht kostenfreies Highspeed-Internet für Nutzer mit Kundenkonto.







Link kopiert



Frankfurt/Main - Passagiere der Lufthansa Gruppe können künftig über den Satellitendienst Starlink ins Internet gehen. Man werde ab der zweiten Jahreshälfte 2026 nach und nach alle rund 850 Flugzeuge mit der neuen Technik ausrüsten, kündigt Europas größter Luftverkehrskonzern an. Starlink biete die derzeit schnellsten Internetverbindungen während des Fluges an. Die Gesellschaft gehört zum Unternehmen SpaceX des US-Milliardärs Elon Musk, die für das Angebot mehr als 9.000 Satelliten installiert hat.