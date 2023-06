Unkalkulierbar und wenig ertragreich – diese zwei Punkte nennt Peter Vetter als Grund, warum er künftig keine Schulen mehr mit Essen beliefert. Sein auf dem Flugplatz ansässiges Eventhaus habe die Verträge mit der Kippenheimer Grundschule, der Brüder-Grimm-Schule und dem Max-Planck-Gymnaisum, beide in Lahr, zum 31. Juli gekündigt.

„Beim Schulessen gibt es ein extremes Auf und Ab“, berichtet Vetter. „Die Zahl der täglichen Bestellungen schwankt zwischen 40 und 200.“ Hauptgrund dafür sei, dass Schüler eine Mittagsverpflegung noch tags zuvor ordern können, Abbestellungen seien sogar am selben Tag möglich. „Da kann man weder beim Personal noch beim Einkauf vernünftig planen.“ Er habe sich schon länger mit dem Gedanken getragen, sein Engagement an Schulen zu beenden, sagt Vetter, „ihn aber zugunsten der Stadt lange weggeschoben“.

Während die Brüder-Grimm-Schule – eine Sprachförderschule – in der Verantwortung des Ortenaukreises liegt, ist das Lahrer Rathaus als Träger des „Max“ für die Verpflegung am Gymnasium verantwortlich. Die Firma Vetter war mit einer kurzen Unterbrechung rund zehn Jahre dort Caterer. Jetzt muss schnell ein Nachfolger gefunden werden. Ziel sei ein Vertrag mit einem regionalen Anbieter, erklärt Stadtsprecher Nicolas Scherger auf Nachfrage unserer Redaktion.

Stadt ist für sechs Schulen und zwei Horte zuständig

Insgesamt ist die Stadt derzeit für sechs Schulen mit Essensangeboten zuständig, plus zwei Horte. Außer am „Max“, das rund 750 Schüler besuchen, sei die Verpflegung für das kommende Schuljahr überall gewährleistet, sagt Scherger. Gleiches gelte für die Kitas.

Kitas wird Vetter weiter beliefern

In diesem Bereich wird auch Vetter das Catering fortsetzen. Aktuell beliefert er mit seinem Betrieb sieben Kindergärten in und um Lahr. „Da gibt es deutlich weniger Unwägbarkeiten. Das Essen wird wöchentlich oder sogar monatlich bestellt.“ Pro Essen erhält Vetter nach eigenen Angaben rund fünf Euro. Die Kosten für Eltern dafür liegen an Lahrer Schulen zwischen drei und 4,10 Euro. An Kitas wird eine monatliche Verpflegungspauschale in Höhe von 65 Euro fällig.

Stadt will „einheitliches Verpflegungskonzept“

Rektor Martin Ries informierte die Eltern diese Woche per E-Mail darüber, dass ein neuer Caterer fürs Max-Planck-Gymnasium gesucht werde. Er drückte sein Bedauern über den Rückzug Vetters aus und machte auf ein allgemeines Gespräch zu dem Thema aufmerksam. Es fand am gestrigen Mittwoch statt. Laut Stadtsprecher Scherger traf sich eine interne Arbeitsgruppe aus Vertretern der Lahrer Schulen, Verwaltung und einer externen Projektbegleitung. Ziel sei, „ein einheitliches Verpflegungskonzept für Schulen und Kitas zu erarbeiten, das dem Gemeinderat zur Entscheidung vorgelegt werden soll“.