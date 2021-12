1 Das Quadcenter Zollernalb baut in Hechingen an der Holger-Crafoord-Straße derzeit einen neuen Standort. Foto: Stopper

Das Quadcenter Zollernalb, das direkt neben der Heidelbergstraße liegt, zieht nach Hechingen. An der Holger-Crafoord-Straße baut der Bisinger Quadhändler derzeit ein neues Gebäude.















Bisingen/Hechingen - Wer im Rewe in Hechingen einkaufen geht, dem dürfte die Baustelle gegenüber an der Holger-Crafoord-Straße bereits aufgefallen sein: Wo früher Gestrüpp und Gras wucherten, wird derzeit kräftig gebaut. Genau dort entsteht der neue Standort des Quadcenters Zollernalb, das die drei- und vierrädrigen Gefährte bislang in Bisingen verkauft.

Nicht der erste Umzug

Es ist nicht der erste Umzug des Quadhändlers. Realisiert wurde der Verkauf der Fahrzeuge zunächst in Grosselfingen, fünf Jahre später vergrößerte sich das Unternehmen Anfang 2015 in Bisingen. Dort ist die Firma bis heute. Nach mehr als sechs Jahren wird auch dieser Standort zu klein, denn der Betrieb befindet sich kontinuierlich auf Wachstumskurs. Die Quads werden von Abnehmern aus der Region gekauft, etwa für Jagd, Landwirtschaft oder Försterei – eine Marktlücke, die das Unternehmen mit dem Angebot füllt.

In Bisingen nichts gefunden

In Bisingen hat das Quadcenter Zollernalb keine geeignete Fläche gefunden, weshalb die Entscheidung fiel, den Standort nach Hechingen zu verlagern. Schon im Frühjahr haben Stefanie und Thomas Rothmund das Gelände an der Holger-Crafoord-Straße gekauft, bebaut werden darf nur eine bestimmte Fläche. Der Bereich hin zur Starzel muss wegen des Hochwasserschutzes frei bleiben. Vorteil des neuen Gebäudes: Es bietet doppelt so viel Platz. Die neue Halle wird auf einer Fläche von etwa 1000 Quadratmetern gebaut.

Einzugsdatum steht noch nicht fest

Aufgrund der Vergrößerung gibt es bereits Pläne, das Personal mittelfristig aufzustocken. In der bestehenden Werkstatt in Bisingen arbeiten Thomas Rothmund und zwei weitere Vollzeitkräfte. Stefanie Rothmund und Tochter Julia sind für Ausstellung und Verkauf zuständig.

Tag des Einzugs in Hechingen steht noch nicht fest

Warum das Ehepaar Rothmund mit Mitte 50 nochmal einmal so ein großes Projekt stemmt? Wie Stefanie Rothmund berichtet, habe das Geschäft in den vergangenen Jahren eine Erfolgsgeschichte geschrieben, die nun tatkräftig fortgesetzt werden soll. Wann der Umzug genau stattfindet, steht noch nicht exakt fest. Dies hängt auch vom Fortgang der Bauarbeiten ab und aufgrund des Winters sei die Fertigstellung noch nicht so genau absehbar. Stefanie Rothmund: "Wir haben keinen Druck."

Das Quadcenter Zollernalb verkauft Quads und dreirädrige Speyder, die mit dem normalen Autoführerschein gefahren werden können. Dazu befinden sich passende Kleidung, Helme, Schutzausrüstung und Ersatzteile im Sortiment.