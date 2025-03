„Die Lage ist gut“, findet Bastian Wagner, weshalb er in Dornhan einen weiteren Standort für sein Unternehmen gesucht hat.

Das Gebäude in der Zollstockstraße hat er bereits am 1. November 2024 gekauft. Übernommen worden seien damit alle sechs Handwerker des Malerbetriebs. Sie seien ein eingespieltes junges Team. Am Hauptsitz in VS-Rietheim sind 35 Mitarbeiter beschäftigt.

Die Firma Petek ist bei Wasser-, Brand- und Sturmschäden ein „Komplettsanierer“ für Häuser. Von Bodenbelägen, Fließen-, Maler- und Stuckateurarbeiten werde alles angeboten. Sei der Schaden bei der Versicherung gemeldet, brauche sich der Hausbesitzer um nichts mehr zu kümmern, erklärt Wagner.

Haus wird umgebaut

Das Ziel sei, Dornhan als gleichwertigen Standort im Norden aufzubauen. So soll der Betrieb auch personell noch verstärkt werden. „Gute Leute nehmen wir immer gern“, meint Wagner.

Er habe lange überlegt, ob er die Filiale brauche. Ausschlaggebend war für ihn, dass die Fahrwege immer länger geworden sind. „Für die Versicherungen sind wir viel unterwegs“, sagt der Firmenchef. An der Autobahn entlang bis nach Rottweil, Sulz und Horb ist das kein großes Thema. Mit Dornhan kann Wagner den Kundenbereich jedoch bis nach Freudenstadt ausdehnen.

Platz für Erweiterung

Das Haus in der Zollstockstraße wird nun umgebaut. Mit Wärmepumpe, Fußbodenheizung und Photovoltaikanlage werden dabei ökologische Aspekte berücksichtigt. Zudem werde der Fuhrpark langsam auf Elektro umgestellt. Für kürzere Strecken mache dies Sinn, versichert Bauleiter Dieter Hindenberg, der in Dornhan der Ansprechpartner ist.

Für Erweiterungen gäbe es im Übrigen noch Platz. „Wenn es enger wird, komme ich gerne auf Sie zu“, sagte Wagner zu Bürgermeister Huber.