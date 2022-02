3 Carl Jens Haas (links) und Paul Seiler waren maßgebliche Kräfte für den Erfolg von Haas Laser. Foto: Haas

Schramberg. Als Gesellschafter des Unternehmens ist Carl Jens Haas ein Zeitzeuge zur Entwicklung der Laser-Technik in Schramberg. Wir haben ihm Fragen zu den Anfängen und zum Verkauf der Laser-Sparte an Trumpf gestellt. Diese ist nun seit 50 Jahren in Sulgen angesiedelt.

Herr Haas, was war der Anstoß für die Entwicklung eines Laser für den Einsatz in der Produktion?

Auslöser war der Wettbewerb der mechanischen Uhr gegen die aufkommende, wesentlich genauere Quarz-Uhr. Hierbei kam der von Carl Haas gelieferten Unruh-Spiralfeder als ganggebendes Element im Uhrwerk eine besondere Bedeutung zu. Eine Option war es, die Spiralfeder "berührungslos" mit der Nabe zu verbinden, womit die Ganggenauigkeit des Uhrwerks verbessert werden sollte. Die technischen Führungskräfte um unseren Vater Carl Haas, Rudolf Langbein und Wolfgang Müller, stießen bei der Suche nach einem Verfahren zur Lösung dieser Aufgabe auf die damals noch weitgehend unbekannte Lasertechnik. Erste Versuche mit dem renommierten Battelle-Institut in Frankfurt führten jedoch nicht zum Erfolg.

Aber sie wurden dann anderswo fündig?

Erst als es 1972 gelang, Ingenieur Paul Seiler, einer der weltweit wenigen Laser-Pioniere und bei der Firma Carl Zeiss in der zivilen Laserentwicklung tätig, für eine Mitarbeit bei Carl Haas zu gewinnen, wurde in Schramberg der erste Festkörper-Laser für die Materialbearbeitung – in diesem Fall für das berührungslose Schweißen – entwickelt und gebaut. Damals gab Zeiss die zivile Anwendungsentwicklung auf, um sich auf Laser in der Wehrtechnik zu konzentrieren. Seiler wollte nicht zur Wehrtechnik und schaute sich anderweitig um. Er war bis zu seiner Pensionierung 2003 als Geschäftsführer bei Trumpf Laser in Sulgen tätig, danach noch viele Jahre im Firmenbeirat.

Aber es blieb nicht beim ursprünglichen Ziel, dem Einsatz in der Uhrenfertigung?

Der Wettbewerb gegen die Quarz-Uhr wurde verloren. Lediglich mit überschaubaren Stückzahlen im gehobenen Preissegment erlebte die mechanische Uhr nun eine gewisse Renaissance. Zwischenzeitlich ergaben sich jedoch neue, hochinteressante Anwendungsgebiete für diese Technologie, so dass sich der bei Carl Haas etablierte "Geschäftsbereich Laser" erfolgreich neuen Märkten zuwandte und sich unabhängig von der Muttergesellschaft entwickelte. Ein Meilenstein war der Einsatz in der Bildröhrenfertigung für Fernsehgeräte von Phillips. In dieser Zeit war aber auch die Firma Carl Haas selbst bedeutender "Kunde" und Anwender der Lasertechnik mit dem Einsatz von bis zu 40 Laser-Schweißgeräten in der eigenen Fertigung für die Bereiche Automobil- und Medizintechnik.

Wann kam der breite Durchbruch?

In den 1980er-Jahren wurden Laser (sowohl der Festkörper-, als auch die Gas-/CO-Laser) als Zukunftstechnologie gehandelt und auch Großunternehmen wie General Electric, Hitachi oder Siemens versuchten nun mitzumischen. In jenen Jahren wurde die Lasertechnik bei Haas in erheblichem Umfang durch das Bundesforschungsministerium gefördert, was sich vorteilhaft auf die Entwicklung auswirkte. Es war im übrigen diese Förderung, die zwischen meinem Bruder und mir zu der Vereinbarung führte, bei Verkaufsverhandlungen keine Interessenten aus dem Ausland, von denen es einige gab, zu berücksichtigen, um ein Abwandern des Know-Hows aus Deutschland auszuschließen. In der Folge gelang so 1985 der Durchbruch bei den als Sensation bezeichneten "Laserlichtkabeln", durch die eine räumliche Trennung von Erzeugung und Einsatzort des Laserstrahls möglich wurde. Der Laserstrahl wurde im Lasergerät in ein Glasfaserkabel eingeleitet, über das Kabel transportiert und am Einsatzort mittels einer Optik auf das zu bearbeitende Werkstück fokussiert. Diese Flexibilität eröffnete ungeahnte neue Anwendungsgebiete in der Verfahrenstechnik unter anderem in Montageautomaten oder Reinräumen – ein technologischer Quantensprung. Schon damals war Trumpf ein Pionier in der Lasertechnik, allerdings auf dem Gebiet der Gas-/Co-Laser für die Blechbearbeitung, dem damaligen Kerngeschäft von Trumpf.

Warum haben Sie die Laser-Sparte ausgegliedert?

1986 wurde der Geschäftsbereich Laser aufgrund der erreichten Größe von Carl Haas in die "Haas Laser GmbH" überführt, aber auch schon in Hinblick auf einen eventuell später sinnvollen Verkauf oder eine Fusion. Mir und meinem Bruder Steffen Haas war bewusst, dass ein kleiner Mittelständler wie Carl Haas, beziehungsweise die Haas Laser GmbH, auch wenn man Marktführer bei gepulsten Festkörper-Lasern in Europa ist, in solch einem Wettbewerbsumfeld auf Dauer keine Chance haben wird. Darüber hinaus gab es so gut wie keine Synergien zwischen den beiden Geschäftsfeldern.

Und wie kam es zur Übergabe an Trumpf?

Trumpf war Marktführer für Gas-/CO-Laser in Europa und um ein Vielfaches größer als die Haas Laser GmbH. Man kannte und schätzte sich. So lag es nahe, über eine Zusammenarbeit zu sprechen und im Gespräch zu bleiben, zumal sich Trumpf damals bereits zunehmend auch dem Festkörper-Laser zuwandte.

War es die richtige Entscheidung?

1992 kam es zu Verhandlungen über eine Übernahme der Haas Laser durch Trumpf, wobei in den Verhandlungen – neben Fragen zur Standortsicherung – für Carl Haas eine auf 20 Jahre befristete technische Unterstützung sowie Sonderkonditionen beim Kauf von Lasergeräten vereinbart wurden. Das Ergebnis ist bekannt und die beeindruckende Entwicklung der Beweis dafür, dass die Entscheidung der Gesellschafter der Haas Laser für das Unternehmen, seine Mitarbeiter und den Standort Schramberg wegweisend und richtig war.