Die Firma Schupp aus Aach hat sich auf der Messe therapro in Stuttgart präsentiert.

Die Firma Schupp blickt auf eine erfolgreiche Teilnahme an der Fachmesse therapro zurück. Drei Tage lang präsentierte das Unternehmen in Stuttgart seine Produkte und Dienstleistungen für Physiotherapie, Fitness und Wellness.

Mit 14 185 Fachbesuchern verzeichnete die Messe einen neuen Rekord und bestätigte ihre Bedeutung als zentrale Branchenplattform, teilt das Unternehmen aus Aach mit.

Am „Schupp“-Messestand konnten sich Interessierte umfassend über das breite Produktsortiment informieren, darunter Therapieliegen, Massageöle und medizinische Trainingstherapie-Geräte. Besonders im Fokus stand das Schwereloslaufband R-Force, das laut dem Unternehmen für Schmerzfreiheit und Sturzsicherheit während des Gang- und Lauftrainings sorgt. Viele Besucher nutzten die Gelegenheit, das innovative System vor Ort zu testen.

In Schwarzwald-Optik

Auch das neue Massageöl Pistazie und individuell konfigurierbare Therapieliegen, die auf die Bedürfnisse von Therapeuten zugeschnitten werden können, wurden präsentiert.

Neben den Produktneuheiten zog laut der Mitteilung auch das Standdesign in Schwarzwald-Optik die Aufmerksamkeit auf sich. Mit Holzakzenten und Schwarzwald-Messewänden hob sich der „Schupp“-Messestand deutlich von anderen ab und unterstrich die Verbindung zur Herkunft des Unternehmens.

In der Branche stark vernetzt

„Die ,therapro‘ ist für uns eine der wichtigsten Fachmessen des Jahres. Der direkte Austausch mit unseren Kundinnen und Kunden sowie neuen Interessierten gibt uns wertvolles Feedback und zeigt, dass unsere Produkte genau den Bedarf der Branche treffen“, wird Karin Schupp, Geschäftsführerin der Schupp GmbH & Co. KG, in der Mitteilung zitiert.

Neben dem regen Interesse am Stand profitierte „Schupp“ auch von der starken Vernetzung innerhalb der Branche. Das begleitende Kongress- und Vortragsprogramm bot zahlreiche Impulse für die Zukunft der Physiotherapie und Gesundheitsbranche. Besonders positiv wurde der „Schupp“-Vortrag „Existenzgründung in der Physiotherapie“ aufgenommen, heißt es weiter. Das Unternehmen unterstützt nach eigenen Angaben seit Jahren Physiotherapeuten auf ihrem Weg in die Selbstständigkeit und habe bereits mehreren Hundert Praxen zu einer erfolgreichen Gründung verholfen.

Weiter geht es in Köln

„Der große Zuspruch hat uns gezeigt, wie wichtig dieses Thema für viele ist. Wir freuen uns, unser Know-how weitergeben zu können und angehenden Praxisinhaberinnen und -inhabern wertvolle Tipps an die Hand zu geben“, so Bastian Lindner, Leiter Vertrieb Außendienst bei „Schupp“.

Nach dem erfolgreichen Auftakt auf der „therapro“ geht es für das Unternehmen aus Aach direkt weiter: Im April ist „Schupp“ auf der „Fibo“ in Köln mit dabei, der weltweit größten Messe für Fitness, Wellness und Gesundheit.