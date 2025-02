Firma schult für neue Berufsanforderungen: Neues Leben im alten Post-Gebäude

1 Das ehemals von der Post genutzt Geschäftsgebäude wird nach jahrelangem Leerstand wieder genutzt. Die Aurelia Holding bietet hier Fortbildungen an. Foto: Klaus Stopper/Klaus Stopper

Nach jahrelangem Leerstand hat das ehemals von der Post genutzte Geschäftsgebäude am Bahnhofskreisel einen neuen Mieter gefunden. Die Aurelia-Holding bietet hier berufliche Schulungen an und belebt das Quartier.









V or vier Jahren hat die Firma eine Niederlassung in Räumen oberhalb des Bürgerbüros am Hechinger Kirchplatz eröffnet. Das lief gut, und so wurde im Januar in die größeren Räume am Bahnhofskreisel umgezogen. „Idealer Standort“, sagt Helmut Steinl. Der Diplomkaufmann ist Mitgründer der Firma und leitet auch den Betrieb in Hechingen. Bahnhofsnähe, Parkplätze hinter dem Haus, gutes Umfeld mit Restaurants, Bäckerei, Metzgerei in der Nähe, und auch die Räume selbst, die nicht nur genug Platz für etwa 25 Schulungsplätze bietet sondern auch Räume, die nun speziell für die Fortbildung von Führungskräften im Alter über 50 Jahren ausgebaut werden.