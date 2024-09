Mit digitalen Technologien zu programmieren – nichts, das auf den ersten Blick wie eine Beschäftigung für Kinder klingt. Doch beim Ferienprogramm des Glattener Unternehmens Schmalz haben die rund 40 teilnehmenden Kinder im Alter von sechs bis zehn Jahren spielerisch Grundlagen des Programmierens mit digitalen Technologien erlernt, wie das Unternehmen mitteilt.

Die jungen Teilnehmer haben Katzen zum Laufen gebracht, Meerjungenfrauen in spannende Abenteuer geschickt und Robi, den Roboter mit dem magischen Greifer, kreativ durch ein Labyrinth geführt.

„Digitale Technologien können durchaus kindgerecht eingesetzt werden“, sagt Johannes Kunze. Der Leiter Digital bei Schmalz hat in einem zweistündigen Programmierkurs erste Grundlagen vermittelt – mit beeindruckender Resonanz. „Die Kinder waren Feuer und Flamme“, so Kunze. „Auch einige Eltern haben sich nochmals ausdrücklich bedankt, weil ihre Kinder begeistert von dem Thema waren.“

Digitale Kompetenz wichtig für die gesamte Region

Für die Kinder war der Umgang mit Programmierung spannendes Neuland. „In den Schulen wird das Thema digitale Bildung leider noch sehr stiefmütterlich behandelt“, bedauert Kunze. „Die Wichtigkeit der Digitalisierung spiegelt sich noch nicht in den Lehrplänen wider.“

Dabei betont der promovierte Wirtschaftsinformatiker die Bedeutung von digitaler Kompetenz für den Standort Nordschwarzwald. „Wir sind in einer wirtschaftlich starken Region“, so Kunze. „Da muss es der Anspruch sein, digitale Technologien nicht nur als Nutzer zu kennen, sondern ihre Entwicklung aktiv mitzugestalten.“ Ein erster Schritt in diese Richtung ist durch den kindgerechten Programmierkurs erfolgt. Selbstverständlich wurden die zwei Wochen des Kinderferienprogramms nicht nur mit KI, sondern überwiegend im Freien verbracht, so das Unternehmen weiter. Schnitzeljagden, Naturmaterialien sammeln und damit basteln sowie Wasserspiele als Maßnahme gegen die teils tropischen Temperaturen bescherten den Kindern zwei abwechslungsreiche Wochen. Zum Abschluss gab es am Freitag noch die große Closing-Party, bei der die Kinder ihren Eltern eine einstudierte Aufführung präsentieren.

Angehende Erzieherinnen unterstützen

Die Ferienbetreuung für Kinder von Schmalz-Mitarbeitern fand bereits zum 17. Mal statt. In den zwei letzten beiden Wochen der Sommerferien werden die Kinder professionell unter anderem von sechs angehenden Erzieherinnen des Oberlinhauses auf dem Sportgelände des SV Glatten tagsüber kostenlos betreut.

„Eltern wissen, wie lange sechs Wochen Sommerferien sein können – vor allem, wenn man selbst nur ein paar Tage frei hat“, sagt Daniel Just, Personalleiter bei Schmalz. „Deshalb ist es für uns eine Herzensangelegenheit, auch in Zukunft weiter bei der Kinderbetreuung zu unterstützen.“