Albstadt-Onstmettingen - Von den drei Bauprojekten, die Thomas Klink vom Stadtplanungsamt Ende Januar den Mitgliedern des Technischen und Umweltausschusses präsentiert hatte, war dieses als einziges ohne Kommentar und Diskussion quittiert, um nicht zu sagen durchgewinkt worden. Dabei war das halbe Dutzend Zuhörer nur seinetwegen gekommen. Playshoes will auf der Nordseite des Hofraums in Eberhardstraße, dort wo derzeit noch Garagen stehen, einen 60 Meter langen, 14 Meter breiten und 15 Meter hohen Hausblock mit einem Unter- und vier Vollgeschossen errichten. Mehrere Nachbarn nehmen Anstoß an dieser Planung und machen dafür verschiedene Gründe geltend.

Mehr Lieferverkehr befürchtet

Zum einen gehen sie davon aus, dass zusätzliche Lagerkapazitäten auch mehr Lieferverkehr bedeuten. Playshoes, Hersteller von Kinderbekleidung und -schuhen, lässt in Fernost fertigen; das neue Lager soll es ermöglichen, so viel Ware vor Ort vorzuhalten, dass man gegen Lieferengpässe, wie sie derzeit in vielen Branchen an der Tagesordnung sind, gewappnet ist. Laut Daniel Czerwonka, der in der Emil-Nolde-Straße wohnt, tun sich die Lastfahrzeuge schon jetzt mit dem Manövrieren in der schmalen Eberhardstraße schwer; er rechnet damit dass diese Probleme wachsen, wenn die Frequenz höher und der Hofraum kleiner wird. Er verweist in diesem Zusammenhang auf den Kindergarten Eberhardstraße, der gegenüber der Zufahrt liegt – rangierende Sattelschlepper und spielende Kinder vertragen sich schlecht, findet er.

Außerdem rechnet er mit mehr Fahrzeuglärm, zum einen, weil er von einem höheren Verkehrsaufkommen ausgeht, zum anderen, weil er annimmt, dass die 15 Meter hohen Hauswände den Schall reflektieren und verstärken. Zum dritten aber befürchten er und andere Anwohner, dass das neue Haus lange Schatten werfen und den Lichteinfall beeinträchtigen könnte.

Lärmgutachten soll helfen

Was sagt der Bauherr dazu und was die Genehmigungsbehörde? Thomas Klink stellt ein unabhängiges Lärmgutachten in Aussicht, das klären soll, ob künftig das Maß des Zumutbaren überschritten werden könnte. Die Furcht vor einer Verschattung hält er für unberechtigt: Die Häuser, deren Besitzer protestierten, lägen nordwestlich des Firmenkomplexes; sie würden allenfalls vom Schatten des Bestandsgebäudes erreicht, aber nicht von dem des Neubaus. Zugegeben, die Aussicht werde noch mehr als bisher zugestellt, aber ein Recht auf freie Aussicht gebe es nicht.

Keine Nachbarschaft auf ewig

Playshoes-Geschäftsführer Kai Schreyeck geht nicht davon aus, dass der Lieferverkehr nennenswert steigen wird – wesentlich stärker, meint er, falle seit der Schließung der Kindertagesstätte Hohberg der Bring- und Holverkehr des Kindergartens in Gewicht. Das mehr oder weniger gutnachbarliche Nebeneinander von Unternehmen und Kindergarten wird noch einige Jahre Bestand haben; für die Ewigkeit, versichert Ortsvorsteher Siegfried Schott, sei es nicht: Der neue Onstmettinger Zentralkindergarten, der die drei alten ersetzen soll, stehe auf der Prioritätenliste mittlerweile ziemlich weit oben; eine Planungsrate sei in den laufenden Haushalt eingestellt.

Ärger mit Anwohner vorprogrammiert

Aus der Sicht von Thomas Klink ist der Interessenstreit zwischen Unternehmen und Anwohnern recht typisch für Albstadt mit seinen vielen zentral gelegenen Industriebrachen aus der Blütezeit der Textilindustrie: "Ihr Erbe birgt halt Konfliktpotenzial." Einerseits müsse die Stadt froh um jedes Unternehmen sein, dass sich nicht auf die eingeschossige, logistikfreundliche Baulösung auf der grünen Wiese kapriziere, sondern Brachen übernehme und saniere – was im Falle Playshoes mustergültig geschehen sei.

Andererseits sei der Ärger mit den Anwohnern vorprogrammiert. Übrigens auch, wenn keine industrielle Nutzung geplant sei, sondern Wohnraum geschaffen werden solle. "Meistens gibt es dann Ärger wegen der Parkplätze."