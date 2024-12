Firma Paul Bippus in Oberndorf

1 Die geehrten Jubilare und die Familie Bippus vereint bei der jährlichen Betriebsfeier Foto: Bippus

Die Firma Paul Bippus feierte mit rund 300 Gästen und ehrte langjährige Mitarbeiter.









Link kopiert



Die Albblickhalle in Harthausen verwandelte sich in eine festliche Kulisse für die Betriebsfeier der Paul Bippus GmbH & Co. KG. Rund 300 Mitarbeiter feierten mit.