Ab 1. April keine Pappbecher mehr in zwei Avia-Tankstellen

1 Oest führt in zwei Tankstellen der Region Mehrwegbecher ein. Foto: Recup

Beitrag der Freudenstädter Mineralölfirma Oest zum Umweltschutz: An ihren Avia-Tankstellen in Freudenstadt und Dornhan gibt es ab Freitag, 1. April, keinen Kaffee im Einwegbecher mehr.















Freudenstadt - Die beiden Niederlassungen seien die ersten Regietankstellen, in denen das bundesweite Recup-Mehrwegsystem eingeführt wird. Das System soll später auf das komplette AVIA-Netz ausgeweitet werden. Kunden bezahlen für ihren Kaffee zum Mitnehmen einmalig einen Euro Pfand für den wiederverwendbaren Becher. Er bestehe aus hochwertigem Material und können an jeder der mehr als 10 000 Recup-Ausgabe- und Annahmestellen in Deutschland zurückgeben werden.

Recup gilt deutschlandweit als größtes Pfandsystem für Mitnehm-Angebote, teilt Oest mit. Jeder Pfandbecher ersetze im Laufe seines Gebrauchslebens bis zu 1000 Einwegbecher. Er werde in der Gastro-Spülmaschine wie normales Geschirr gereinigt. Die in Deutschland hergestellten Pfandbecher seien zu 100 Prozent recycelbar sowie BPA- und schadstofffrei. Das System sei vom Umweltbundesamt mit dem "Blauen Engel" zertifiziert worden.

Viel Abfall entfällt

"Bedenkt man, dass in Deutschland über 2,8 Milliarden Einwegbecher pro Jahr verbraucht werden, sind wir froh, dass es mit Recup jetzt ein deutschlandweit funktionierendes Mehrwegsystem gibt, das uns überzeugt. Denn Müllvermeidung und ressourcenschonende Konzepte stehen bei uns längst ganz oben auf der Agenda bei der Ausgestaltung unserer AVIA-Tankstellen", so Ann-Cheryl Römpp, Referentin Shop & Carwash bei der Oest Tankstellen GmbH & Co KG.