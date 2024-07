Firma Mayer TechConcepts: Frösche brachten die Wende

1 Siebdruck kann mehr als Bekleidung: Mit dieser Überzeugung erschloss die Textildruckerei Mayer neue Märkte für sich. Foto: Mayer

Die Mayer TechConcepts, vormals Textildruckerei Mayer, feiert ihr 50. Jubiläum. Kurios ist die Firmengeschichte, die an einem zwei Meter langen Tisch in der Garage von Firmengründer Heinrich Mayer und seiner Frau Elsbeth am 2. Mai 1974 begonnen hat.









Unzufriedenheit mit seiner Arbeit in der Zollernalb-Kaserne motivierten Heinrich Mayer, eine neue Herausforderung zu suchen. Ein Verwandter riet zum Motivdruck: „‘Die verdienen Geld, die Drucker‘ sagte Karl Blickle immer“, so Mayer. Mit 39 Jahren „schon ziemlich alt“, wie er heute findet, wagte er sich in die Selbstständigkeit und begann mit seiner Frau Elsbeth am 2. Mai 1974 mit der Bemusterung der ersten T-Shirts. Bis daraus Aufträge wurden, dauerte es Monate: „Wir saßen oft schon um 9 Uhr hinterm Haus; wenn noch eine Flasche Wein im Keller lag, haben wir die getrunken, um etwas zu tun zu haben.“