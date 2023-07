Die Firma Maurer & Kaupp in Waldmössingen hat einen neuen Betriebsleiter.

Joachim Haibt ist seit 1. Juli Prokurist und Betriebsleiter der Maurer & Kaupp GmbH & Co. KG in Waldmössingen. Er hat die Nachfolge von Manfred Burgbacher angetreten, der zum Jahresende in den Ruhestand geht.

Haibt ist seit einem Jahr in dem renommierten Handwerksbetrieb tätig und konnte sich bereits gut einarbeiten, ist in der Pressemitteilung zu lesen. Sein Ziel ist es, den Fachbetrieb für Metalldächer, Metallfassaden, Dachsanierung und Flachdachabdichtung weiterzuentwickeln und das vorhandene Potenzial bestmöglich auszuschöpfen.

Können und Fachkompetenz gefragt

„Gerade im Bereich Klempnerei spielen handwerkliches Können und Fachkompetenz eine wichtige Rolle. In unserem Betrieb sind viele langjährige Mitarbeiter tätig, dieses gebündelte Können, in Verbindung mit der Offenheit für innovative Entwicklungen, möchte ich nutzen und die starke Stellung von Maurer & Kaupp weiter ausbauen“, sagt der neue Prokurist. Er trägt jetzt die Gesamtverantwortung für das Unternehmen mit etwa 30 Mitarbeitern und wird dabei von zwei Teamleitern unterstützt. „Ich bin überzeugt, dass ich die Firma mit neuen Ideen in eine erfolgreiche Zukunft führen kann“, betont der 43-Jährige.

Joachim Haibt stammt aus Harthausen und begann seine berufliche Laufbahn zunächst mit einer Lehre als Zimmermann. Daran schloss er eine Ausbildung zum Bautechniker an. Mehrere Jahre war Haibt für die Baustoffindustrie tätig, arbeitete vor seinem Wechsel zu Maurer & Kaupp zwölf Jahre in einem Ingenieurbüro für Brandschutz.

„Mit Joachim Haibt haben wir einen fachlich und menschlich hervorragend geeigneten Betriebsleiter gefunden“, ist der Geschäftsführer der Maurer-Gruppe, Clemens Maurer, überzeugt. Maurer & Kaupp ist eines von 13 Tochterunternehmen der Maurer-Gruppe mit Stammsitz in Sulgen.

Fachkräfte gesucht

Das Leistungsspektrum von Maurer & Kaupp umfasst alle Bereiche einer modernen Klempnerei – von der Fertigung und Montage von Metalldächern und Metallfassaden bei privaten, gewerblichen und öffentlichen Projekten über den Service an Dach und Fassade, Flachdachabdichtung und die Errichtung kompletter Gebäudehüllen, auch im Zuge der energetischen Sanierung.

Das Waldmössinger Unternehmen sucht sowohl Fachkräfte als auch Auszubildende im Klempnerhandwerk.