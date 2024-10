Krankschreibung und Burnout lassen sich laut Experten durch betriebliche Sozialberatung oft vermeiden. Um Mitarbeitende in schwierigen Lebenssituationen zu unterstützen, bietet die Caritas Schwarzwald-Alb-Donau für Angestellte eine solche Beratung an.

Bei der Firma Interstuhl in Tieringen nutzen die Mitarbeiter bereits das Angebot.

In bestimmten Lebenslagen geraten Menschen unter Druck: Eine Scheidung, der Tod eines geliebten Menschen oder Mobbing am Arbeitsplatz belasten und führen zu Schlafproblemen oder Konzentrationsstörungen. Wie können Arbeitgeber ihre Beschäftigten unterstützen, damit schwierige Phasen im Leben gut bewältigbar werden und nicht zu einer Krankheit oder Burnout führen? Die Firma Interstuhl aus Tieringen hat sich mit dieser Problematik auseinandergesetzt und ist auf das Angebot der Caritas Schwarzwald-Alb gestoßen: betriebliche Sozialberatung für Unternehmen.

Probleme bleiben nicht an der Eingangstür zurück

Seit Februar nehmen die Mitarbeitenden anonym und kostenlos eine professionelle Beratung bei einer Caritas-Beraterin wahr. Nach einem ersten Kennenlerngespräch folgen drei weitere Termine, die nach Bedarf und Genehmigung durch weitere ergänzt werden.

Das Angebot hilft, mit persönlichen Krisen und Anforderungen im Arbeitsalltag besser umzugehen. Die entstehenden Kosten werden über den Mitarbeiterfond der Firma Inter- stuhl abgedeckt.

„Die Menschen, die in die betriebliche Sozialberatung kommen, tauchen nicht in unserer sonstigen Caritas-Beratung auf“, sagt Christine Sentz, Fachleiterin Solidarität bei der Caritas Schwarzwald-Alb-Donau. In der Regel stünden die Mitarbeitenden, die das Angebot wahrnehmen, mitten im Leben. Meist seien es familiäre Krisen, welche die Betroffenen belasteten.

„Die Mitarbeiter kommen als Mensch zur Arbeit, sie können ihre Probleme nicht an der Eingangstür ablegen“, erklärt Interstuhl-Personalleiter Andreas Happel. In Personalgesprächen, bei Betriebsversammlungen und über die Mitglieder des Betriebsrats mache man auf die Möglichkeit der Beratung aufmerksam. „Wir wussten nicht, wo wir die Mitarbeitenden hinschicken sol- len, wenn sich ein Problem auftut“, erklärt Happel. „Jetzt können wir gezielt vermitteln und frühzeitig Hilfe anbieten.“

Für die Caritas Schwarzwald-Alb-Donau führt Annika Eberhardt die Beratungsgespräche. Die studierte Pädagogin mit der Zusatzqualifikation „Systemische Therapeutin“ berichtet, dass die Mitarbeitenden nicht nur das Angebot schätzen, sondern auch den Einsatz des Arbeitgebers für ihr Wohlergehen. „Häufig erzählen die Beschäftigten einfach, was sie belastet“, betont sie. „Danach arbeiten wir gemeinsam daran, wie sie ihre Selbstfürsorge stärken und welche Ressourcen sie haben.“

Die Beratungsgespräche finden wohnortnah statt. Das Angebot steht klein- und mittelständischen Betrieben wie Wirtschaftsunternehmen, öffentlichem Dienst, Handwerk und Innungen innerhalb der Region offen. Die Caritas vermittelt bei Bedarf an andere Beratungsdienste.

Auch Azubi werden durch das Angebot unterstützt

Mit dem Angebot unterstützt Interstuhl auch die Auszubildenden. „Die Betreuung der Azubi ist intensiver als noch vor Jahren. Sie stehen vor einer Vielzahl an Herausforderungen innerhalb der Ausbildung und im privaten Kontext, wie etwa familiäre Konflikte, Sucht oder Depression“, erklärt Martina Stadelbauer, Leiterin kaufmännische Ausbildung bei Interstuhl. Die betriebliche Sozialberatung gebe den jungen Menschen etwas an die Hand, um im beruflichen Alltag klarzukommen. Die Firma Interstuhl sieht die Sozialberatung daher als wichtigen Bestandteil. „In Zeiten, in denen es immer schwieriger wird, qualifizierte Mitarbeitende und Auszubildende zu finden, ist es entscheidend, den Bewerbern ein attraktives Gesamtpaket zu bieten“, sagt Personalchef Happel. Die Sozialberatung sei dabei ein großer Pluspunkt.

Weitere Infos zur betrieblichen Sozialberatung sind auf der Internetseite der Caritas Schwarzwald- Alb-Donau zu finden _ oder direkt unter der Adresse www.wertvolle-beratung.de.