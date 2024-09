Firma in St. Georgen

1 Ziel von Einbrechern war eine Firma in St. Georgen. (Symbolfoto) Foto: Andrey Popov – stock.adobe.com

In eine Firma in St. Georgen ist zwischen Montag und Dienstag eingebrochen worden. Dem Unternehmen entstand dadurch Schaden in Höhe von mehreren zehntausend Euro.









Zwischen Montag, 22 Uhr, und Dienstag, 5 Uhr sind unbekannte Täter in eine Firma in der Straße „Am Tannwald“ in St. Georgen eingebrochen. Dies meldet die Polizei.