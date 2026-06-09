Firma in Reutin: Brand in Beschichtungsanlage – Feuerwehr rückt zu Lohmüller Lodeco aus

Die Feuerwehr musste am Montag zur Firma Lohmüller Lodeco im Alpirsbacher Teilort Reutin ausrücken. Eine Maschine war in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.

Sämtliche Abteilungen der Feuerwehr Alpirsbach und ein Löschzug aus Fluorn-Winzeln waren am Montagmorgen im Industriegebiet in Reutin im Einsatz. Zwischenzeitlich waren 80 Mann und 15 Fahrzeuge vor Ort – unter dem Kommando von Markus Kohler. Wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtet, war gegen 7.30 Uhr ein Brand in einer Beschichtungsanlage gemeldet worden.

Betroffen war die Firma Lohmüller Lodeco, wie das Unternehmen auf Anfrage unserer Redaktion bestätigt. „In einer Beschichtungsanlage war die Innentemperatur extrem angestiegen und im Umfeld der Anlage war eine Verrauchung entstanden“, so die Feuerwehr.

„Mit Wasser wurden die betroffene Bereiche gekühlt und ein CO2-Löschangriff eingeleitet.“ Nach einer Stunde sei der eigentliche Brandherd lokalisiert und gelöscht worden. Doch auch danach dauerte der Einsatz noch an. „Die Nachlöscharbeiten und die Nachkontrolle der betroffenen Anlagen mittels Wärmebildkamera zogen sich bis in die Mittagsstunden hin“, berichtet der Sprecher.

Brandursache ist noch unklar

Noch liegt laut der Firma keine Schätzung des entstandenen Sachschadens vor. Die gute Nachricht ist aber: „Niemand ist verletzt worden“, so eine Unternehmenssprecherin. Auch sei das Gebäude selbst nicht beschädigt worden. Im Gespräch mit unserer Redaktion lobt die Sprecherin den „sehr professionellen Einsatz der Feuerwehr“. Wie es zu dem Feuer kam, ist noch unklar.