Firma in Reutin: Brand in Beschichtungsanlage – Feuerwehr rückt zu Lohmüller Lodeco aus

Die Feuerwehr musste am Montag zur Firma Lohmüller Lodeco im Alpirsbacher Teilort Reutin ausrücken. Eine Maschine war in Brand geraten. Verletzt wurde niemand.
Sämtliche Abteilungen der Feuerwehr Alpirsbach und ein Löschzug aus Fluorn-Winzeln waren am Montagmorgen im Industriegebiet in Reutin im Einsatz. Zwischenzeitlich waren 80 Mann und 15 Fahrzeuge vor Ort – unter dem Kommando von Markus Kohler. Wie ein Sprecher der Feuerwehr berichtet, war gegen 7.30 Uhr ein Brand in einer Beschichtungsanlage gemeldet worden.