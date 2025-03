Firma in Balingen-Engstlatt

1 Ein Unbekannter ist in eine Engstlatter Firma eingebrochen. (Symbolfoto) Foto: Vasin Lee/ Shutterstock

In eine Engstlatter Firma ist in der Nacht auf Freitag eingebrochen worden. Der Täter flüchtete ohne Beute - jetzt ermittelt die Polizei.









Gestört wurde ein Krimineller, der in der Nacht auf Freitag in eine Firma in der Engstlatter Klingenbachstraße eingebrochen ist. Dies meldet die Polizei.