Für einen Truppenführer-Lehrgang der Feuerwehr hat die Firma Gühring ihre Räume und Flächen in der Herderstraße in Ebingen bereitgestellt.

Grelles Blaulicht flackerte jüngst in der Herderstraße; etwaige Sorgen erwiesen sich jedoch als unbegründet: 21 Feuerwehrleute hatten sich auf dem Firmengelände von Gühring zu einer Übung versammelt, die im Rahmen eines Truppenführerlehrgangs über die Bühne ging.

Dafür hatte Gühring Gebäude und Flächen seines Ebinger Werks zur Verfügung gestellt. Gleich mehrere Szenarien wurden im Rahmen der Übung simuliert, das erste davon im Inneren des Bürogebäudes, wo ein fiktiver Wohnungsbrand ausgebrochen war.

Lesen Sie auch

Die Albstädter Wehrleute beraten sich. Foto: Gühring

Albstadts Stadtbrandmeister ist zufrieden mit dem Verlauf der Übung

Unter Atemschutz kämpften sich die Feuerwehrleute durch das Treppenhaus hoch, öffneten eine Tür und platzierten einen Rauchvorhang am Eingang der Wohnung, um die Ausbreitung des Rauches zu verhindern. Anschließend bekämpften sie den Brand und brachten eine Person mit Hilfe eines Rettungstuchs sicher ins Freie.

Ein weiteres Übungsszenario, mit dem sich die Wehrleute befassen mussten, war ein Maschinenbrand in einem Produktionsgebäude. Die großen Produktionshallen der Firma Gühring dienten als Schauplatz und Kulisse für eine Übung, in der der Fokus auf dem Schlauchmanagement und der Personensuche in großen Räumen lag.

Stadtbrandmeister Michael Adam zeigte sich am Ende zufrieden: „Meine Ausbilder konnten die Teilnehmer dank den perfekten Örtlichkeiten hervorragend unterrichten.“