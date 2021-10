Firma Bock in Lauterbach

1 Die Transfergesellschaft hat die meisten gekündigten Mitarbeiter wieder in Lohn und Brot gebracht.Archiv- Foto: Riesterer

Nach der Insolvenz des Lauterbacher Traditionsunternehmens haben viele Personen eine neue Arbeitsstelle gefunden















Das Lauterbacher Traditionsunternehmen Bock war aufgrund einer Insolvenz gezwungen, Mitarbeiter betriebsbedingt zu kündigen (wir berichteten).

Lauterbach. Um diese Maßnahmen sozialverträglich abzufedern, wurde im Januar die Dortmunder Transfergesellschaft Petram mit der Einrichtung einer Transfergesellschaft beauftragt.

Deren vorrangige Aufgabe ist es, die Mitarbeiter in eine neue Beschäftigung zu vermitteln, bei der Erstellung der Bewerbungsunterlagen wie auch bei der Stellenrecherche zu unterstützen oder den Zugang zu konkreten Qualifizierungsmaßnahmen zu organisieren.

Die Agentur für Arbeit Rottweil-Villingen-Schwenningen hat die Transfergesellschaft mit den dafür im Sozialgesetzbuch (SGB III) vorgesehenen Fördermöglichkeiten wie Transferkurzarbeitergeld und bei Bedarf Mitfinanzierung von Qualifizierungsmaßnahmen unterstützt.

24 Mitarbeiter nahmen das Angebot an, in die Petram zu wechseln. Zuvor hatten 35 Mitarbeiter die betriebsbedingte Kündigung erhalten. Davon hatten einige von sich schnell einen neuen Arbeitsplatz erhalten, zudem gab es Fälle von Elternzeit oder einer Verrentung, so Projektleiterin Sabine Matrusch.

Der Einsatz von Matrusch, mit einer Beraterin an ihrer Seite – beide von Petram – überzeugte laut einer Mitteilung. Sie fühlten sich den vom Personalabbau betroffenen Mitarbeitern verpflichtet, legten Wert auf eine individuelle Beratung, die befähigt und motiviert, eine neue Beschäftigung zu finden.

Von den 24 Mitarbeitern sind drei Mitarbeiter arbeitslos geworden. Damit konnte für rund 88 Prozent der Mitarbeiter Arbeitslosigkeit vermieden werden. Unter den zahlreichen Übergängen in eine neue dauerhafte Anstellung befanden sich auch ältere Mitarbeiter zwischen 50 und 60 Jahren. "Die meisten Personen haben einen Job bei Mittelständlern in der Region Schramberg gefunden", so Sabine Matrusch auf Anfrage.

Das Feedback aller Beteiligten ist positiv: 76 Prozent der Mitarbeiter beurteilten ihre Zeit in der Petram mit "sehr gut", die anderen 24 Prozent mit "gut", teilt das Unternehmen mit. Auch der Betriebsrat sowie die Agentur für Arbeit (Rottweil) äußerten sich sehr zufriedenstellend über dieses Ergebnis.