Firma Bock in Lauterbach 35 Mitarbeiter erhalten Kündigung

Die Firma Bock in Lauterbach verfüge über einen guten Ruf in der Branche und hatte im Insolvenzverfahren seit April 2020 im Sommer wieder die Gewinnzone erreicht. Die schwierige wirtschaftliche Lage durch die Covid-19-Pandemie hatte die Rahmenbedingungen verändert und es zeichnete sich ab, dass "ab 2021 deutlich weniger Aufträge vergeben werden".

Insolvenzverwalter Frank Schiller sah nach vielen Verhandlungen in der jetzt erzielten Lösung "das bestmögliche Ergebnis". Der Käufer sehe in Lauterbach einen Standortvorteil und werde nach der Übernahme den Hauptsitz dorthin verlegen. "Das Know-how von Bock hat uns überzeugt und ergänzt unser Leistungsspektrum perfekt", freute sich Geschäftsführer Frank Heinzelmann von Plastium über die erzielte Einigung mit dem Verwalter.

Die Firma Plastium besteht seit 50 Jahren und beschäftigt 20 Mitarbeiter in Schiltach und weitere zehn Mitarbeiter am zweiten Standort in Königswinter am Rhein, nahe Bonn. Die Firma biete ihren Kunden "alle Leistungen von der Produktentwicklung über Werkzeugbau bis zum fertigen Spritzgussteil", berichtete Norbert Swoboda.