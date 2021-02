1 Biema-Chefin Jasmin Biermann-Gässler empfängt Bürgermeister Detlev Bührer (Mitte) und Thomas Dautel von der Agentur für Arbeit vor der neuen Zentrale des Bildunsgträgers in der Sebastian-Kneipp-Straße 60 in Villingen.Foto: Heinig Foto: Schwarzwälder Bote

Wirtschaft: Bildungsträger verlegt Zentrale nach Villingen in ehemalige Räume des Handwerks

Der Weiterbildungsträger Biema aus Donaueschingen zieht in die früheren Räume des Handwerks an der Sebastian-Kneipp-Straße in Villingen.

In die ehemalige Bildungsakademie der Handwerkskammer Konstanz in der Sebastian-Kneipp-Straße in Villingen zieht gerade neues Leben ein. Die Firma Biema, Dienstleister im Bereich Personalplatzierung und -transfer, verlegt ihre Zentrale von Donaueschingen nach Villingen.

VS-Villingen. Lange habe es gedauert, bis man am strategisch idealen Wunschort eine passende Immobilie gefunden habe, sagt die geschäftsführende Inhaberin Jasmin Biermann-Gässler, die zur ersten Besichtigung geladen hat. Noch sind in der Sebastian-Kneipp-Straße 60 hauptsächlich die Handwerker tätig und schaffen aus der einstigen Weiterbildungszentrale für das Handwerk den Hauptsitz eines modernen Bildungsträgers, der sich künftig auch auf dem Gebiet "co-working" etablieren will.

Im Mai wird Biema den Betrieb aufnehmen

Im Mai werde man den Betrieb am neuen Standort aufnehmen können, schätzt Jasmin Biedermann-Gässler. Sie hat den Bildungsträger Biema 2004 gegründet, der jährlich rund 600 Arbeitnehmer, aber auch Führungskräfte und Unternehmer aus- und weiterbildet. Vor knapp vier Monaten kam die Transfergesellschaft hinzu, die Menschen bei drohendem und nach Arbeitsplatzverlust auffängt und wieder in Arbeit zu bringen sucht.

Jetzt spricht Jasmin Biermann-Gässler vom "Krönchen" für die Biema, denn als Reaktion auf die "work force transformation", die Veränderung der Arbeitswelt, werden im neuen Haus auch "co-working"-Arbeitsplätze samt Infrastruktur eingerichtet.

Bürgermeister Detlev Bührer spricht beim Ortstermin von einem "guten Tag", den die Stadt mit der Platzierung von Biema im Oberzentrum erlebt, sei der co-working-Bedarf doch schon erkennbar und passe "gut in unsere Strategie". Honorieren werde man das, kündigt Bührer an, mit der Einrichtung einer Ringzug-Haltestelle "Villingen-West" direkt vor der zukünftigen Haustür der Biema.

Online zugeschaltet ist Georg Hiltner, Hauptgeschäftsführer der Handwerkskammer Konstanz, der es begrüßt, dass in dem 1998 errichteten Gebäude auch in Zukunft weitergebildet wird. Die Handwerkskammer bot hier über 20 Jahre lang kaufmännische Aufstiegsweiter-bildung bis hin zum Bachelor- und Mastersabschluss an, bevor man diese an die gewerblich-technischen Bildungsstätten dezentralisierte. Sein "großes Herz für den Mittelstand" hüpfte, als die Biema im Bieterverfahren den Zuschlag erhielt, sagt Hiltner.

Handwerkskammer ist jetzt Mieter

Die Handwerkskammer ist inzwischen vom Eigentümer der 1000 Quadratmeter Nutzfläche auf einem 4000 Quadratmeter großen Grundstück zum Mieter geworden – man bleibe mit einer Beratungsstelle vor Ort, sagt Hiltner.

Qualifizierung sieht Thomas Dautel von der Agentur für Arbeit als Chance, denn auch nach der Coronapandemie werden Fachkräfte gebraucht, prophezeit er. Der Staat unterstütze das mit dem 2019 verabschiedeten Qualifizierungschancengesetz.

Mit 25 Mitarbeitern und 15 Honorarkräften richtet die Biema ihre Zentrale neu ein und löst damit die bisherige Villinger Filiale im Kaiserring auf. Der Standort in ­Donaueschingen bleibt in räumlich reduzierter Form erhalten.