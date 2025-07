Mehr als 1500 Stellen gestrichen: Bosch setzt den Rotstift im Südwesten an

1 In Baden-Württemberg werden mehr als 1500 Stellen gestrichen. Foto: IMAGO/Arnulf Hettrich Die Konjunkturflaute zwingt Bosch zum Sparen. Im Südwesten sollen mehr als 1500 Stellen gestrichen werden.







Der Technologiekonzern Bosch weitet sein Sparprogramm weiter aus. Neben mehr als 1100 Stellen in Reutlingen will das Unternehmen auch bei einer Tochterfirma bis zu 460 Stellen streichen. Bosch Engineering müsse auf Überkapazitäten und den Kostendruck reagieren und sich wettbewerbs- und zukunftsfähig aufstellen, teilte eine Firmensprecherin mit. Zuvor hatten Medien über die Pläne berichtet. Der Grund sei die schwierige Lage in der Autoindustrie. Insgesamt stehen mehr als 1500 Arbeitsplätze auf dem Spiel, wie aus Mitteilungen des Unternehmens hervorgeht.