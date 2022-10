Trumpf spendet jeweils 3250 Euro an vier Einrichtungen

2 Die Kinder des Kindergartens Wittum präsentieren ihre Handpuppen und freuen sich mit Leiterin Dorota Kania (von links), Trumpf-Ausbildungsleiter Gunar Haizmann, stellvertretender Betriebsratsvorsitzender Ulrich Bantle und Pfarrer Eberhard Eisele über die Spende. Foto: Trumpf-Laser/Villinger

Traditionell spendet Trumpf-Laser im Namen seiner Mitarbeiter einmal im Jahr an verschiedene regionale Einrichtungen. Deren vier haben nun jeweils 3250 Euro erhalten.















Schramberg-Sulgen - Der Spendenbetrag des Laserherstellers, dieses Mal 13 000 Euro, ergibt sich dabei laut Mitteilung aus dem Erlös von unterjährigen Möbelverkäufen an Mitarbeiter, dem Erlös aus der vorherigen Weihnachtstombola und einer Aufstockung durch die Geschäftsleitung des Unternehmens.

Eine der Einrichtungen ist der Kindergarten Wittum in Sulgen. Dort sollen mit dem Geld neue Spielfahrzeuge für den Außenbereich gekauft werden. Mit musikalischen Einlagen bedankten sich die Kinder bei der Spendenübergabe durch den stellvertretenden Betriebsratsvorsitzende Ulrich Bantle. Begleitet wurde die Spendenübergabe durch Auszubildende des Laserherstellers unter der Leitung von Gunar Haizmann. Die Azubis bauten zusammen mit 20 Kindergartenkindern unterschiedliche Stabpuppen, die bei Rollenspielen eingesetzt werden können. Verwendet wurden dafür sogenannte standardisierte Kitec-Kisten, die Holz, Werkzeug und weiteres Material enthalten. So lernen die Kinder laut Mitteilung spielerisch den Umgang mit Werkzeug und werden kreativ.

Auch der Kindergarten St. Maria in Schramberg freute sich über eine Finanzspritze. Den Scheck nahm Leiterin Manuela Deusch aus den Händen vom Betriebsratsvorsitzenden Dirk Hölsch, entgegen. Der Kindergarten will die Spende in fest installierte Sonnenschirme investieren, damit die Kinder im Sandkasten und der Matschküche mehr Schatten haben.

Auch der fünfjährige Lenny Weißer aus Tennenbronn, der an der seltenen spinalen Muskelatrophie erkrankt ist, erhält 3250 Euro. Der behindertengerechte Umbau des elterlichen Hauses steht dabei im Mittelpunkt. Die vierte Einrichtung, die bedacht wurde, ist die Initiative Glücksmomente des DRK Rottweil. Sie ermöglicht Menschen, die sich in schwierigen Situationen befinden, einen langgehegten Wunsch zu erfüllen.

Die Trumpf-Mitarbeiter hätten "viele gute Ideen eingebracht, welche Projekte mit dem gesammelten Geld unterstützt werden können. Wir sind froh, einen kleinen Beitrag zur Umsetzung von vier Projekten leisten zu können", erläutert Dirk Hölsch, der die Spendenaktion zusammen mit seinen Betriebsratskollegen organisiert hat.

Info: Die Firma

Das Unternehmen bietet Fertigungslösungen in den Bereichen Werkzeugmaschinen und Lasertechnik. 2021/22 erwirtschaftete das Unternehmen mit rund 16 500 Mitarbeitern einen Umsatz von rund 4,2 Milliarden Euro.