Firma aus Haiterbach Mit Innovation die Welt erobert

Dingler fand das System primitiv, sah den hohen Verschleiß, den hohen Ressourcenverbrauch. Auch die viele Arbeit, die Holzplatten fürs gewünschte Format in Form zu bringen. Und dachte über ein Standardsystem nach.

Zuhause auf seinem Bauernhof hatte er für den Scheunenbau selbst solche Schalungen aufgestellt. War also auch Anwender. Hatte "Dreck gefressen", wie es auf’m Bau heißt. Und fing in einer dieser heimischen Scheunen an, an einem Baukastensystem für Schalungen zu zeichnen. Und zu tüfteln. "Da war der Wunsch nach einem besseren Produkt für die Kunden." Ein Schlüsselsatz der Meva Schalungs-Systeme. Die wurde am 16. Februar 1970 gegründet. Mit zwei, drei Mitarbeitern. Schlosser. Mit denen er diese erste Baukasten-Schalung überhaupt fertigte. "Meva" – das steht für "Metallverarbeitung".

1971 erfolgte Umzug ins Gewerbegebiet

Der erste Messe-Auftritt – gleich ein gigantischer Erfolg. "Das schlug ein wie eine Bombe!" 1971 hatte das Unternehmen bereit ein Dutzend Mitarbeiter, zog von der Scheune in Altnuifra ins Haiterbacher Gewerbegebiet. Der Markt verstand sofort, dass die Meva-Schalungen nicht erst maßgefertigt werden mussten – sondern sofort einsatzfähig waren. Der Aufwand schrumpfte, man sparte viel Zeit und Geld auf der Baustelle. Erhielt gleichzeitig Betonwände von einer viel besseren Qualität. Mit einer glatten, ebenen, schöneren Oberfläche; bis dahin zeigten viele fertige Betonwände die Holzmaserung der Holzplatten, die ihnen einst ihre Form gaben. Auch eisernen Abstandhalter dieser primitiven, selbst gebauten Schalungen blieben in diesen Betonwänden zurück. "Und rosteten!" Was auch die Haltbarkeit der fertigen Betonwände erheblich reduzierte.

Mit den Meva-Schalungen gehörten alle diese Nachteile der Vergangenheit an. Aber anfangs wurden nur Baustellen für den Einfamilienhausbau, maximal für kleine Mehrfamilienhäuser beliefert. Zum Start der Meva reichte das als Perspektive. Aber schon Anfang, Mitte der 1970er gab’s ’ne Wirtschaftskrise: Der Staat hatte über die Einführung einer Investitionssteuer die überhitzte Konjunktur nicht nur begrenzt – sondern komplett abgewürgt.

Gerhard Dingler setzte auf Vertrieb, stellte einen Vertriebsleiter ein. Tüftelte selbst an neuen Innovationen. Ein neues Stahl-Schalungsprofil – in dem richtig viel Metallverarbeitungs-Knowhow steckt. Ein patentiertes Schalungsschloss. Das mit einem einfach einzuschlagenden Keil sich selbst und die Schaltung justierte und fixierte. Ein echter Geniestreich – für den die Schere auf Dinglers Schreibtisch die Inspiration war: er drehte das Prinzip der Schere einfach um, um – anstatt zu schneiden – seine Schalungen zu fixieren. Heute weltweit Stand der Technik.

"Wir haben das innerhalb von drei, vier Jahren gedreht"

Aber erst, als die Meva anfing, auch wirklich große Schalungen für wirkliche große Projekte anzubieten, wurde das Unternehmen – und sein Gründer – zu Legenden in der Baubranche. "Mammut" heißt die Schalung, die Meva ab 1980/82 auf den Markt brachte. Doppelte Belastbarkeit durch den eingefüllten Beton sollte – musste – die aushalten.

Der Wettbewerb unkte, dass das nie klappen würde. Weshalb Dingler einen echten "Coup" plante: Er ließ die Materialprüfungsanstalt seine Mammut-Schalung unter Extrembedingungen testen. Ein Fachmagazin machte daraus eine Titelstory – Überschrift: "Meva hat Beweis erbracht" – dass die Mammut-Schalung hält, was Dingler versprochen hatte. Der Artikel erschien zur Bauma 1982 – das größte Branchen-Event. Wieder eine Sensation. Und für das Haiterbacher Unternehmen der ganz große Durchbruch.

1987 machte man 20 Millionen D-Mark Umsatz. 1992 bereits 100 Millionen D-Mark – klar, der Vereinigungs-Effekt. Der brach aber 1998 wieder zusammen. "Damals machten wir 85 Prozent des Umsatzes im Inland." Weshalb Gerhard Dingler die neuerliche Krise durch den Ausbau des Exports überwand. "Wir haben das innerhalb von drei, vier Jahren gedreht."

Heute macht der Export zwei Drittel des Umsatzes aus. Es gibt Meva-Dependancen in der ganzen Welt – insgesamt 40 Niederlassungen in 30 Ländern auf fünf Kontinenten. Und extrem beeindruckende Referenzen – wie den Burj Khalifa in Dubai, das höchste Gebäude der Welt. Gebaut mit Deckenschalungen aus Haiterbach.

Seit 2008 ist Sohn Florian im Unternehmen, seit 2013 ist er alleiniger geschäftsführender Gesellschafter. Seit seinem 13. Lebensjahr hat er den Papa regelmäßig im Unternehmen besucht, hier seine Ferienjobs absolviert. Als MBA-Absolvent der EDHEC Business School führten ihn seine Wanderjahre um die ganze Welt. Er lebte, arbeitete unter anderem in Frankreich, Australien. Treibt die Internationalisierung der Meva voran. Und die Digitalisierung. "Meva entwickelt sich zum Fullservice-Dienstleister", der seinen Kunden immer mehr Aufgaben in der Planung, Logistik und der Arbeitsvorbereitung von Baustellen abnimmt. Und so diesen Kunden – wie immer schon – Markt- und Wettbewerbsvorteile verschafft. "Baubranche 4.0" nennt Dingler junior das. Der in seinen Wanderjahren als Unternehmensberater genau diese Zukunftsfähigkeit seinen Kunden beigebracht hat.

Florian Dinglers jüngster Coup: Die Gründung des Digital-Startups "BIM²" als Joint-Venture im Nagolder Existenzgründer- und Technologie-Zentrum "tec21" – mit der gemeinsam Just-in-Time-Planungen realisiert werden mittels eines "digitalen Planungs-Zwillings" von Baustellen. "Damit leisten wir komplette Baustellen-Simulationen. Um die Kunden immer noch schneller, noch effizienter zu machen. "Und noch konkurrenzfähiger." Also auch trotz Corona-Krise und abgesagtem Jubiläum kein Corona-Blues bei Meva – im Gegenteil: "Die Zukunft kann kommen!"

Vita des Unternehmens:

Gründungsjahr: 1970

Rechtsform: GmbH

Firmensitz: 72221 Haiterbach; unabhängiges, in zweiter Generation familiengeführtes, mittelständisches Unternehmen

Mitarbeiter: rund 600 weltweit

Jahresgesamtleistung: über 130 Millionen Euro

Standorte: über 40 weltweit in 30 Ländern auf fünf Kontinenten

Schalungszentren: 10

Kunden: mehr als 8000 weltweit

Geschäftsführender Gesellschafter: Florian F. Dingler

Gründer + Geschäftsführer: Gerhard Dingler