Die SERC Fire Wings, neben den Wild Wings die "erste Mannschaft" des Schwenninger ERC, haben sich nach 18 siegreichen Partien ohne eine einzige Niederlage den Titel in der Landesliga geholt.















Die Mannschaft um Coach Marcel Thome und Co-Trainer Matthias Kloiber feierte die Meisterschaft einen Spieltag vor dem Ende der Saison mit einem 9:1-Heimsieg gegen den Tabellenzweiten aus Reutlingen.

Nachdem die Saison 2020/21 bereits nach zwei Spielen aufgrund der Pandemie abgebrochen worden war, wollte Schwenningen in der Runde 2021/22 zeigen, dass mit diesem Team zu rechnen ist.

Großer Umbruch

Der Umbruch in der Mannschaft vor dem Saisonstart viel dann doch größer als erwartet aus. Die Verteidiger Benedict Beier (Beruf) und Philipp Spechtenhauser (wechselte nach Heilbronn in die Regionalliga) sowie die Stürmer Sven Haller, Andreas Erlenbusch und Torhüter Felix Falb (alle Karriereende) verließen die Fire Wings.

Die Verantwortlichen waren jedoch über die Sommermonate 2021 nicht untätig in Sachen Verstärkungen des Kaders, Sponsorensuche und Planung der Saison. Mit Marcel Thome als Trainer, Matthias Kloiber (Co-Trainer), Christopher Kohn (Finanzen und Kassenwart), Mike Soccio (Sponsoring und Werbung), Dennis Böhm (Kiosk bei den Heimspielen), Johannes Stöhr (Organisation der Heimspieltage mit Punkterichter, Kassenpersonal, Strafbankpersonal und Sanitäter) und Uli Kohler (Presseartikel und Social Media) waren die Aufgaben, – neben dem Eishockeysport – aber wieder einmal auf die gleichen Schultern verteilt. Seitens des Vereins hätte es in diesen Bereichen "keinerlei Unterstützung" gegeben.

Weiter in der Landesliga

Dennoch holten die Fire Wings souverän den Titel in der Landesliga. Dennoch wird es für die Neckarstädter wohl auch in der kommenden Saison in der Landesliga Baden-Württemberg weitergehen. Die Schwenninger wollen vom Aufstiegsrecht in die Regionalliga keinen Gebrauch machen, da der zeitliche und finanzielle Aufwand – im Vergleich zur Landesliga – doch noch einmal eine Stufe höher sei.

Somit wird sich Schwenningen auch in der kommenden Runde mit den Teams aus Balingen, Reutlingen, Esslingen, Stuttgart 1b, EKU Mannheim 1b, Eppelheim 1b, Hügelsheim 1b, Pforzheim 1b und der 1b-Vertretung aus Zweibrücken duellieren. Noch ist offen, wie es personell bei den Fire Wings weitergeht.

Der Meisterkader

Torhüter: Daniel Herzog, Uli Kohler.

Verteidiger: Eric Fromm, Dennis Böhm, Felix Päßler, Luca Wagner, Alexander Funk, Felix Steinhäuser, Marcel Thome, Gabriel Federolf, Fabian Prätz.

Stürmer: Mike Flaig, Maximilian Eichhorn, Daniel Reis, Georgios Raptis, Christopher Kohn, Daniel Spies, Mike Soccio, Phil Wissink, Johannes Stöhr, Stefan Schäfer, Joschua Eckmann, Marin Kusenic, Stephan Mehne, Oliver Rudnicki.

Trainer: Marcel Thome und Matthias Kloiber