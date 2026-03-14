«Fire» raus aus Charts: Deutschlands ESC-Beitrag nicht mehr in Top 100

Sarah Engels vertritt Deutschland beim Eurovision Song Contest. Sie ist nun aber erst mal wieder raus aus den Charts. Eine andere ESC-Teilnehmerin sorgte diese Woche ohnehin für mehr Gesprächsstoff.
Baden-Baden - Deutschlands diesjähriger Eurovision-Song-Contest-Beitrag ist schon wieder raus aus den Charts. Sarah Engels war mit ihrem Song "Fire" vergangene Woche auf Platz 75 der deutschen Single-Charts eingestiegen - diese Woche ist sie schon nicht mehr zu finden in den Top 100, wie aus den Daten der Chartsermittler von GfK Entertainment hervorgeht.