Fiona Noever ist in Sulgen aufgewachsen

1 Das Fußballstadion ist ihr Arbeitsplatz: Für Fiona Noever aus Sulgen ist die Sportfotografie ein Traumberuf. Foto: Jonas Wicker

Wenn Fußballstars wie Thomas Müller, Harry Kane oder Leroy Sané in der Allianz Arena auf Torejagd gehen, jagt sie das perfekte Foto: Die in Sulgen aufgewachsene Fiona Noever ist seit diesem Jahr Teamfotografin beim FC Bayern München.









Die 28-Jährige hat mit der Sportfotografie ihren Traumberuf gefunden. Dass sie es in dieser Branche einmal weit bringen würde, hätte sich Noever nicht erträumen lassen, als sie als Kind ihre erste Digitalkamera von ihrer Oma geschenkt bekam. Auch nach dem Abitur am Schramberger Gymnasium hatte sie eigentlich ein kreatives Studium im Blick – eine Ausbildung als Fotografin sei nicht in ihrem Sichtfeld gewesen, sagt Noever im Gespräch mit unserer Redaktion.