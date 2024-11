Kürzlich fand die Generalversammlung der Finsterbachhexen auf dem Fohrenbühl im Gasthaus Schwanen statt – und die hatte es in sich.

Der Vorsitzende Frank Kösling verkündete die Rahmendetails für einen ganz besonderen Anlass im kommenden Jahr. Denn die Finsterbach-Hexen feiern ihr großes Jubiläum.

Am 11. Januar 2025 wird der Verein sein 44-jähriges Bestehen unter dem Motto „In 44 Jahren um die Welt“ im Bärensaal feiern. Ein besonderes Highlight des Abends wird der Nachtumzug sein, der um 18.30 Uhr an der Arthur-Junghans-Straße, direkt bei der Volksbank, startet. Der Umzug wird durch die Hauptstraße und die Marktstraße führen und endet schließlich am Bärensaal, wo die Feierlichkeiten ihren Höhepunkt finden werden.

Keine Abendkasse

Wichtig zu beachten: Es wird keine Abendkasse geben. Daher sind die Eintrittskarten ausschließlich im Vorverkauf erhältlich. Die Vorverkaufsstellen werden zu gegebener Zeit in der Presse, auf der Homepage der Finsterbach-Hexen sowie auf den Social-Media-Kanälen bekannt gegeben.

Des Weiteren wurde an der Generalversammlung auf die vergangen Veranstaltungen zurückgeblickt sowie auf die bevorstehenden, wie der Zunftabend bei den Leheneckbestien in Heuweiler und der Schramberger Weihnachtsmarkt.

Es standen drei Positionen zur Wahl an: Die erste Schriftführung sowie zwei Ausschussmitglieder. Katharina Frey wurde für weitere zwei Jahre als erste Schriftführerin gewählt und in den Ausschuss wurde Dorina Kopp neu gewählt und Georg Müller für weitere zwei Jahre bestätigt.

Mitglieder geehrt

Zudem wurden einige Mitglieder für ihre langjährige Mitgliedschaft geehrt. Der Glückwunsch der Mitglieder ging an Manuel Fichter, Nicole Jakubaschk, Annette Kopp, Steffen Kopp, Stefan Reuter, Sabrina Rieder und Julia Seckinger, die seit zehn Jahren dem Verein angehören.

Der Vorsitzende Frank Kösling gratulierte Fabian Frey für 20 Jahre Vereinstreue. Für 30 Jahre wurden Stefan Porzelt, Holger Schaible, Veronika Schaible, Alexander Schmid und Armin Zwick geehrt. Frank Kösling sprach ein großes Dankeschön für die geleistete Arbeit und deren großem Engagement all die Jahre im Verein aus.

Voller Vorfreude

Die Finsterbach-Hexen freuen sich bereits jetzt darauf, mit allen Freunden, Unterstützern und Feiernden ein unvergessliches Jubiläum zu erleben und gemeinsam in die nächsten Jahre zu starten.