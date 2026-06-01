Finnwal gestrandet: Wal stirbt vor französischer Küste - Abtransport im Laster

2 Der tote Wal wurde mit einem Kranwagen in einen Laster gehoben. (Archivbild) Foto: Romain Perrocheau/AFP/dpa 2 Bilder - Fotostrecke öffnen Ein Finnwal strandet an einer kleinen westfranzösischen Insel und stirbt. Wenig später hieven die Behörden den Kadaver in einer spektakulären Aktion aus dem Wasser.







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La Rochelle - An der westfranzösischen Insel Île de Ré ist ein Finnwal gestrandet, gestorben und kurz darauf abtransportiert worden. Warum das Walweibchen starb, sei noch unklar, sagte eine Sprecherin der örtlichen Präfektur. Das 15-Tonnen-Tier war am Freitagabend nah an einen Strand der Insel gelangt und in der Nacht auf Samstag gestorben.