Die sechste Menü-Komposition im Europa-Park-Restaurant „Eatrenalin“ kommt von Spitzenkoch Alexander Mayer. Seit Anfang des Jahres ist er Head Chef, so der Freizeitpark in einer Mitteilung. Mayer war zuletzt für die Küche des Atlantic Restaurant im Hotel Atlantic Hamburg verantwortlich und wurde dort vom Guide Michelin mit einem Stern ausgezeichnet.

Ab dem 21. März wird das Acht-Gänge-Menü, mit Fleisch und Meeresfrüchten als Menü „Red Dimension“ oder vegetarischen Komponenten als Menü „Green Dimension“, seine Handschrift tragen, so der Europa-Park.

„Für unsere Kulinarik steht die Qualität der Produkte im Mittelpunkt. Mutige, kraftvolle Geschmacksbilder treffen auf Kontraste der Aromen. Auf Basis der klassisch-französischen Küche und inspiriert von kulinarischen Einflüssen aus aller Welt, entstehen so die Kreationen“, so Mayer.

Besucher werden in der Lounge mit kleinen kulinarischen Kreationen wie „Erbse, Wasabi und Algenstaub“ eingestimmt, genießen im Raum Umami verschiedene asiatische Köstlichkeiten, unter anderem Tataki, Onsen-Ei und Dim-Sum und erleben schließlich in Incarnation ein süßes Finale in Form von „Calpico, Himbeere, Pistazie und Limette, Shiso sowie provenzalischem Olivenöl“ (Menü Red Dimension).

Zudem wird es am 23. und 24. Mai das erste „Eatrenalin Chef’s Special“ geben, eine kulinarische Reise von Head Chef Alexander Mayer mit ausgewählten saisonalen Gourmetkreationen. Es besteht aus einem Acht-Gänge-Menü, ergänzt durch regionale und saisonale Produkte, wie Artischocke, Sommerkürbis und Erdbeere. Mayer wird seine Gäste darüber hinaus persönlich begrüßen und Einblicke in seine frühlingshaften Kreationen geben, so die Mitteilung.