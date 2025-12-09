Finanzsorgen in Schopfheim: „Alarmglocken schrillen auf Hochtouren“

Nur die CDU stimmt im Schopfheimer Gemeinderat gegen den Doppelhaushalt 2026/2027. Bürgermeister Harscher sieht im finanziellen Ausbluten der Kommunen eine Gefahr für die Demokratie.
Die Lage ist ernst: „Gemeinden sind das Herz unserer Demokratie. Wenn wir keine Perspektiven mehr bieten, nur noch Defizite verwalten und Aufgaben nicht mehr erfüllen können, droht uns ein gefährlicher Vertrauensverlust– und wer weiß, wo die Menschen bei Wahlen dann ihr Kreuzchen machen werden“. Mit dieser eindringlichen Mahnung schloss Bürgermeister Dirk Harscher am Montag im Gemeinderat seine Rede zum Doppelhaushaushalt 2026/27, den das Gremium ohne weitere Aussprache mit großer Mehrheit genehmigte. Lediglich die CDU-Fraktion lehnte das Zahlenwerk geschlossen ab.