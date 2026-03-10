Finanzsituation im Kreis Calw: Weniger Stellen, trotzdem steigen die Personalkosten

Im Umweltausschuss zeigt sich, dass der Landkreis Calw an steigenden Ausgaben nur bedingt selbst schuld ist.
„Es ist ein roter Faden, der sich durchzieht“, sagte Kreiskämmerer Michael Hopf im Umweltausschuss. Dieser rote Faden sind die Personalkostensteigerungen im Teilhaushalt 7 „Umwelt und Ordnung“. Etwa 150 000 Euro kostet das Personal 2026 in diesem Bereich mehr als noch 2025. Der Hauptgrund dafür sind Tarifsteigerungen im öffentlichen Dienst. Einfach gesagt: Die Menschen im Landratsamt verdienen mehr.