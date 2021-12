1 Thomas Hitzlsperger will während seiner verbleibenden Amtszeit als Vorstandsvorsitzender beim VfB Stuttgart voll anpacken. Foto: Baumann/Alexander Keppler

Sehen Sie sich mit SB Plus alle X Bilder dieser Galerie an. Jetzt 4 Wochen kostenlos testen Danach nur 6,99 € / Monat, Monatspreis nach 12 Monaten 9,99 € Mehr Infos zu SB Plus Bereits Abonnent? Hier einloggen

Der VfB Stuttgart steht nach der Hinrunde in der Fußball-Bundesliga ernüchtert da – nicht nur sportlich. Jetzt werden die Weichen neu gestellt. Hier ein Blick auf das Finanzloch.















Link kopiert

Stuttgart - Sven Mislintat rechnet nicht mit einem unmoralischen Angebot in diesem Wintertransferfenster. Also keine Offerte über zehn, 20 oder gar 30 Millionen Euro für einen Spieler des VfB Stuttgart. Doch so ganz ausschließen lässt sich das ja nie, selbst in der Coronakrise nicht. Das weiß auch der Sportdirektor des Fußball-Bundesligisten. „Die Clubvertreter haben jetzt Weihnachten und werden anschließend sicher in ihre Transferkassen schauen, um zu sehen, was möglich ist“, sagt Mislintat. Und sollte ihm ein entsprechendes Papier auf den Schreibtisch kommen, dann stünde der VfB vor der Frage, ob er die sportliche Substanz weiter schwächt und so das erhöhte Risiko eines möglichen Abstiegs in Kauf nimmt – oder ob er trotz Finanznot lieber auf Geld verzichtet.