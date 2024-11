Finanzprobleme: Discounter Kodi soll in Schutzschirmverfahren saniert werden

Discounter Kodi soll in Schutzschirmverfahren saniert werden

Kaufzurückhaltung der Kunden, gestiegene Preise - die Kodi Diskontläden sind in Finanznot. Sie wollen sich in Eigenregie sanieren.









Oberhausen - Der finanziell in Schieflage geratene Einzelhändler Kodi möchte sich über ein Schutzschirmverfahren sanieren. Die Kodi Diskontläden GmbH habe beim Amtsgericht Duisburg einen entsprechenden Antrag eingereicht, teilte das Unternehmen in Oberhausen mit. Ziel sei es, einen Sanierungsplan zu erarbeiten, mit dem das Unternehmen wieder in die schwarzen Zahlen komme. Der Geschäftsbetrieb mit bundesweit 238 Filialen werde mit allen 1.800 Beschäftigten uneingeschränkt weitergeführt.