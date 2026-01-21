Finanznot im Kreis Freudenstadt: Der Brandherd muss endlich bekämpft werden

Zur Finanznot des Landkreises Freudenstadt und dessen Kommunen hat unser Autor folgende Meinung.
So darf es nicht weitergehen. Diesen Satz hört man derzeit sowohl von Bürgermeistern im Landkreis als auch vom neuen Landrat Andreas Junt. Was sie meinen: Bund und Land dürfen Kommunen und Kreis nicht immer mehr Aufgaben auferlegen, ohne das Geld dafür bereitzustellen. Bestes – oder besser gesagt schlimmstes – Beispiel dafür ist eine Steigerung der Sozialausgaben von zwölf Millionen Euro, die der Landkreis 2026 irgendwie stemmen muss. Als wäre das Riesenloch durch das Krankenhaus nicht schon genug.