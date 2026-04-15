Finanzmärkte: Optimismus an ostasiatischen Börsen hält weiter an

Sinkende Ölpreise und die Hoffnung auf ein baldiges Ende des Iran-Kriegs treiben die Aktienmärkte in Ostasien weiter an. Insbesondere ein Leitindex hat nach Handelsstart deutlich zugelegt.
Seoul/Tokio/Hongkong - Die Börsen in Ostasien sind im Zuge fallender Ölpreise und Hoffnung auf eine Einigung im Iran-Krieg den zweiten Tag in Folge gestiegen. Der südkoreanische Leitindex Kospi kletterte bis zum Vormittag (Ortszeit) um ganze drei Prozent, der japanische Nikkei 225 stieg bis zum selben Zeitpunkt um 0,8 Prozent.