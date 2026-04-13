Finanzmärkte: Börsen in Ostasien sinken nach angekündigter US-Seeblockade

Die ostasiatischen Leitindizes sind negativ in die Handelswoche gestartet. Der Ölpreis ist erneut über eine psychologisch wichtige Marke gestiegen.
Seoul/Tokio/Hongkong - Die Börsenkurse in Ostasien sind nach der von US-Präsident Donald Trump angekündigten Seeblockade der Straße von Hormus mit Verlusten in die Handelswoche gestartet. Der japanische Leitindex Nikkei 225 sank bis zum Vormittag (Ortszeit) um knapp 0,9 Prozent, der südkoreanische Kospi rangierte zum selben Zeitpunkt rund ein Prozent im Minus.