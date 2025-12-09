Finanzlage verbessert: Unerwartete Mehreinnahmen für Blumberg – Bilanz wird optimistischer

Der Haushaltsplan 2026 in Blumberg zeigt positive Entwicklungen bei Steuern und Rücklagen. Der Ausgleich fällt besser aus als ursprünglich erwartet.
Mit aktualisierten Daten stand der Haushalt 2026 in der vergangenen Gemeinderatssitzung zur Debatte. Stadtkämmerer Bernd Hackspiel legte den korrigierten Entwurf mit überarbeiteten Zahlen vor. Nach weiteren Korrekturen, die nach Anregungen in der Diskussion mit den Ratsmitgliedern erfolgt, wird der endgültige Haushaltsplan mit den Schwerpunkten Ergebnishaushalt, Finanzhaushalt, Finanzplanung in der öffentlichen Gemeinderatssitzung am Donnerstag, 18. Dezember, zur Abstimmung vorgelegt.