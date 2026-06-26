Finanzlage in Bisingen: Schulden steigen, Gewerbesteuer sinkt

Recht trübe sind die Aussichten, die die Verwaltung beim Finanzzwischenbericht vorgestellt hat. „Spannend“ wird deshalb der Haushalt 2027.
Positive Nachrichten waren es nicht, die Jan Glöckler von der Kämmerei zu berichten hatte. Bürgermeister Roman Waizenegger sprach vor dem Gemeinderat gar von dem „schlechtesten Finanzzwischenbericht“ seit er in Bisingen ist. Kurz zusammengefasst: Die finanzielle Lage ist alles andere als gut und der Spielraum wird künftig noch enger; die Gemeinde Bisingen kann sich den negativen Auswirkungen der gesamtwirtschaftlichen Situation nicht entziehen.