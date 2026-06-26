Finanzlage in Bisingen: Schulden steigen, Gewerbesteuer sinkt

Recht trübe sind die Aussichten, die die Verwaltung beim Finanzzwischenbericht vorgestellt hat. „Spannend“ wird deshalb der Haushalt 2027.

Positive Nachrichten waren es nicht, die Jan Glöckler von der Kämmerei zu berichten hatte. Bürgermeister Roman Waizenegger sprach vor dem Gemeinderat gar von dem „schlechtesten Finanzzwischenbericht“ seit er in Bisingen ist. Kurz zusammengefasst: Die finanzielle Lage ist alles andere als gut und der Spielraum wird künftig noch enger; die Gemeinde Bisingen kann sich den negativen Auswirkungen der gesamtwirtschaftlichen Situation nicht entziehen.

Am deutlichsten zeigt sich das an den Schulden, die in diesem Jahr erwartbar um mehr als 3 Millionen Euro steigen können. Bisingen hat in diesem Fall 9,55 Millionen Euro an Verbindlichkeiten gegenüber den Banken (zum 30. Juni 2026 sind es noch 6,22 Millionen Euro).

Es ist bisher schon geplant, dass Bisingen mehr Geld ausgibt, als es einnimmt. Bislang ging der Gemeinderat von einem Minus in Höhe von 1,55 Millionen Euro aus. Glöckler kündigte an, dass sich dieser Wert weiter verschlechtern werde, weil unvorhersehbare Kosten nicht einkalkuliert waren.

Pessimistische Betriebe

So erwartet Glöckler mit dem Einbruch bei der Gewerbesteuer: Er rechnet mit 2 Millionen Euro, die die Gemeinde weniger einnehmen wird. Waizenegger, der regelmäßig im Kontakt mit den Bisinger Gewerbetreibenden steht, berichtete von einem pessimistischen Blick in die Zukunft. Die überwiegende Mehrheit – „70 bis 80 Prozent“ – signalisiert, dass es ihnen wirtschaftlich „nicht mehr so gut geht“.

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Gleichzeitig steigen die Ausgaben. Glöckler zählt unter anderem zusätzlich 70.000 Euro für den Strom der Straßenlampen auf. Man kann die Zahlen nun drehen und wenden, wie man will, unterm Strich steht ein Minus: Einerseits nimmt die Gemeinde weniger Geld ein, andererseits gibt die Gemeinde mehr aus.

Ausgaben auf Prüfstand

Diese Rechnung geht aktuell nicht auf, und dass es in Zukunft besser wird, ist wohl kaum zu erwarten. Nicht umsonst sagt Glöckler ausblickend, dass die Haushaltsberatungen für 2027 spannend werden. Glöckler: „Wir müssen wirklich einfach schauen, welche Mittel wir zur Verfügung haben.“ Er erinnerte in diesem Zusammenhang auch daran, die Priorität bei den Pflichtaufgaben zu setzen. Waizenegger kündigte an, die Ausgaben genau zu prüfen. Demnach rückten auch kleinere Beträge in den Fokus.

Derweil stemmt Bisingen derzeit viele große Projekte. Darunter sind der Neubau der Kita Reute, der Ausbau des Glasfaser-Internets und der Neubau des Schulsportstadions.

Waizenegger berichtete ebenfalls, dass die Mittel aus dem Sondervermögen des Bundes aufgrund steigender Preise „so schnell wie möglich“ ausgegeben werden sollen. Nach Angaben des Finanzministeriums Baden-Württemberg erhält die Gemeinde Bisingen exakt 6.086.753,12 Euro – gesprochen wird meist von 6,1 Millionen Euro. Erwartet werden diese Mittel schon im Herbst.