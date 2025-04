Finanzlage in Althengstett: Es klafft ein Loch von mehr als drei Millionen Euro

1 Immer mehr Aufgaben bedeuten auch in Althengstett stetig steigende Ausgaben. Derzeit bekommen neun von zehn Gemeinden in Baden-Württemberg keinen ausgeglichenen Haushalt mehr hin. Foto: © dule964 - stock.adobe.com

Die Gäugemeinde bekommt ein weiteres Jahr keinen ausgeglichenen Haushalt hin und schafft somit die Erwirtschaftung der Abschreibungen nicht – das sagen Bürgermeister und Gemeinderatsfraktionen zu dem Zahlenwerk.









In dieser Situation – mit einem Fehlbetrag von rund 3,16 Millionen Euro und damit noch einmal 1,3 Millionen Euro mehr als im Vorjahr (bei Umsetzung aller im Etat vorgesehenen Posten) – ist die Gäugemeinde ist bester Gesellschaft. „Neun von zehn Kommunen in Baden-Württemberg haben keinen ausgeglichenen Haushalt. Die Ausgabenlast erdrückt uns“, sagte Bürgermeister Rüdiger Klahm am Mittwochabend im Gemeinderat. Er nannte unter anderem die hohe Kreisumlage, die in den kommenden Jahren wohl noch weiter steigen werde, und die Personalkosten, die im Haushalt 2025 der größte Ausgabenposten sind. Letztere betrugen 2024 rund 8,27 Millionen Euro, in diesem Jahr plant die Kommune wegen der Tarifsteigerung im öffentlichen Dienst mit rund 1,2 Millionen Euro Plus bei den Aufwendungen fürs Personal oder rund 9,44 Millionen Euro.