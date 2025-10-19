Finanzlage im Kulturbereich: Lörracher Burghof kämpft gegen die Krise

Der Burghof steckt weiter in einer wirtschaftlich schwierigen Situation. Ohne Sonderzahlungen der Stadt bleiben unterm Strich rote Zahlen.
Auf den ersten Blick sieht die Bilanz gut aus: Die Burghof Kultur- und Veranstaltungsgesellschaft weist für das Jahr 2024 einen Jahresüberschuss in Höhe von 154 000 Euro aus. Allerdings ist bei dieser Rechnung auch zu berücksichtigen, dass die Stadt Lörrach vor einem Jahr eine Million Euro zusätzlich in die GmbH gesteckt hat. Die Summe diente zu etwa gleichen Teilen als Verlustausgleich für 2023 und für die damals bereits absehbaren Fehlbeträge in 2024.